Новости дня

«Синара-Девелопмент» на «Екатеринбург-Арене» приступила к реставрации исторических стен

УрБК, Екатеринбург, 30.06.2017. Компания «Синара-Девелопмент» (входит в Группу Синара), генеральный подрядчик по проекту реконструкции стадиона в Екатеринбурге к ЧМ-2018, приступила к работе над историческими объектами «Екатеринбург-Арены». Об этом сообщает пресс-служба Группы.



Реставрации подлежат элементы стадиона, признанные памятником культурного наследия 50-х годов прошлого столетия: исторические стены северной и южной трибун, скульптуры сталевара, девушки с факелом, футболиста, стрелка, лыжницы и фрезеровщика, а также забор и здания касс. Дополнительно внутренняя сторона исторической стены будет обновлена с использованием качественного клинкерного кирпича.



В настоящее время на строительной площадке реставраторы выполняют удаление старой штукатурки с исторических стен, общая площадь которых составляет около 4 тыс. кв. м. В дальнейшем на фасад будут нанесены новый штукатурный слой и водонепроницаемое покрытие. Архитектурный ансамбль полностью сохранит лепной декор и другие исторические элементы входной группы. Для данных работ будут использованы современные высокопрочные связующие материалы, штукатурки и стойкие краски.



По словам генерального директора «Синара-Девелопмент» Тимура Уфимцева, реставрация исторических стен — сложный вид фасадных работ, который требует ювелирной точности и мастерства. Основная задача специалистов — сохранение архитектурного облика здания.



«В проекте реконструкции существует специальный раздел, посвященный технологиям сохранности памятника культурного наследия. По этому вопросу компания «Синара-Девелопмент» тесно взаимодействует с Управлением государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области. Полностью закончить реставрационные работы планируется осенью 2017 года», — отметил Т. Уфимцев.



Напомним, в начале строительных работ по проекту реконструкции спорткомплекса было произведено укрепление основания исторической части. В дальнейшем устойчивость исторических стен была обеспечена их скреплением посредством металлических связей к железобетонным конструкциям трибун.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: