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«Уральские авиалинии» запустили новый рейс из Екатеринбурга в Калининград

УрБК, Екатеринбург, 29.06.2017. Авиакомпания «Уральские авиалинии» открывает новый рейс из Екатеринбурга в Калининград и обратно. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.



С 21 июля 2017 года у пассажиров авиакомпании появится возможность путешествовать прямым рейсом без пересадок до Калининграда по вторникам и пятницам. Кроме удобства прямого перелета авиаперевозчик предлагает пассажирам приятные цены на новом маршруте — от 6 тыс. руб. в одну сторону.



«Калининград называют самым европейским городом нашей страны, где соседствует средневековая Европа и современная Россия. Возможностей для отдыха в Калининградской области великое множество — если вы устали от городской суеты, то можно махнуть на море — в песчаные дюны или на Куршскую косу. Если предпочитаете более активный отдых, то непременно посетите конный турнир на ипподроме Георгенбург, что вблизи Черняховска. Также ежегодно запад России принимает соревнования международного класса по пляжному футболу и волейболу. Отправляясь в путешествие, вы сможете выбрать для себя любой курортный городок, чтобы насладиться Балтийским морем — Янтарный, Зеленоградск, Балтийск или Светлогорск», — говорится в сообщении.

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