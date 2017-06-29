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C 3 июля в Екатеринбурге прекратят работу четыре маршрута общественного транспорта

УрБК, Екатеринбург, 29.06.2017. С 3 июля 2017 года в Екатеринбурге прекратят обслуживание четыре маршрута общественного транспорта: № 063, 010, 034, 067. Об этом сообщается на официальном портале города со ссылкой на комитет по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети.



В качестве альтернативы в администрации города жителям Екатеринбурга предлагают воспользоваться транспортом, частично дублирующим отмененные маршруты. Например, автобус № 059 на 42% повторяет маршрут № 063 на участке «Ярославская — Индустрии, Калининская — Парк Хаус, ТЦ «Современник» — УрФУ» (42%). На участке «Челюскинцев — Коммунистическая» № 063 на 56% дублируют троллейбусы № 3, 5, «Челюскинцев — Машиностроителей» — № 17 на участке (24%), «Учителей — Коммунистическая» - № 12 (63%).



Чтобы доехать с конечной «Онкологический диспансер» до центра города, вместо маршрута № 010 жителям предлагают воспользоваться автобусом № 045 «Ж/д вокзал — НПЦ Онкология». С Синих Камней в центр пассажиров доставит маршрут № 054 «Синие Камни — Дом культуры». Для проезда с одной конечной до другой необходимо сделать пересадку.



Вместо маршрута № 034 с остановки «Уралобувь» в центр города жители могут доехать на автобусах № 60 «ТРЦ Карнавал — Синие Камни», № 054 «Синие Камни — Дом культуры» и № 056 «Сосновый Бор — Уралобувь». С конечной «Мега» в центр пассажиров доставят № 5 «Мега — Высоцкого» и № 27 «ЖБИ — ТЦ Мега», на этих же маршрутах можно добраться с одной конечной до другой без пересадок.



«Тем, кто пользовался маршрутом № 067, добраться до пункта назначения можно будет в любом случае, и не всегда с пересадками. К примеру, с конечной «ТЦ Сибирский тракт» до центра города пассажиров доставят автобусы № 61 «Пехотинцев — 40 лет ВЛКСМ» и № 27 «ЖБИ — ТЦ Мега». От «Меги» до центра Екатеринбурга жителей и гостей довезут маршруты № 25 «ТЦ Мега — Высоцкого», № 27 «ЖБИ — ТЦ Мега». Причем на последнем можно без пересадок проехать от одной конечной до другой (от ТЦ Сибирский тракт до конечной автобусного маршрута № 27 — 200 метров)», — указано на официальном портале Екатеринбурга.



Всего в 2017 году завершат работу 12 маршрутов городского общественного транспорта. С 21 августа не выйдут на рейс маршруты № 052, 20, 81, 05, 05а, 035, с 1 сентября — № 024 и 070.

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