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В Серове будут судить местных жителей за продажу незаконных свидетельств об обучении в автошколе

УрБК, Екатеринбург, 22.06.2017. В Серове буду судить директора учреждения дополнительного профессионального образования «Серовский учебный центр», а также учредителя учебного заведения, оказывающего услуги профессионального образования водителей автотранспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а», «в», «г» части 7 статьи 204 УК РФ «Коммерческий подкуп, совершенный группой лиц по предварительному сговору, за незаконные действия, в крупном размере», частью 1 статьи 327 УК РФ «Подделка и сбыт поддельных документов».



По версии следствия, сообщники продавали свидетельства о прохождении обучения в автошколе без фактического обучения и сдачи внутренних экзаменов. Они подыскивали граждан из числа водителей, желающих незаконным путем получить официальный документ об образовании, дающий право на допуск к сдаче квалификационного экзамена в гостехнадзоре на право управления самоходными машинами, в основном квадроциклами и болотоходами.



Полученные деньги в бухгалтерских документах автошколы не отражали, распределяя между собой.



В результате их незаконных действий с апреля 2014 года по апрель 2015 года ими незаконно выдано 87 фиктивных документов об образовании и получено в качестве коммерческого подкупа 649 тыс. руб.

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