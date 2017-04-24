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Клиенты Сбербанка из-за сбоя временно не могли пользоваться картами
24 апрель 2017 (10:33)
УрБК, Екатеринбург, 24.04.2017. Клиенты Сбербанка в течение нескольких часов не могли проводить операции со своими банковскими картами.
По словам клиентов, в банкоматах было невозможно снять наличные деньги, также возникали проблемы с безналичными платежами через терминалы.
Как отмечается на странице Сбербанка в соцсети, в настоящее время работа банковской системы полностью восстановлена.
По словам клиентов, в банкоматах было невозможно снять наличные деньги, также возникали проблемы с безналичными платежами через терминалы.
Как отмечается на странице Сбербанка в соцсети, в настоящее время работа банковской системы полностью восстановлена.
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