В Челябинской области более 1 тыс. торговых точек предоставляют услугу кэшаут

УрБК, Челябинск, 10.07.2024. На Южном Урале снять наличные по банковской карте можно в 1 тыс. 064 торговых точках. За шесть месяцев их количество выросло на 15%, сообщает пресс-служба челябинского отделения Уральского ГУ ЦБ РФ.



Снять деньги с банковской карты на кассе можно в супермаркетах и на автозаправочных станциях крупных федеральных сетей. Более 25% точек с сервисом «Наличные на кассе» располагаются в сельских населенных пунктах с числом жителей менее 1 тыс. человек.



«Сейчас жители 142 населенных пунктов Челябинской области могут воспользоваться услугой «Наличные на кассе». В первую очередь этот сервис необходим в небольших поселках или в отдаленных районах, где нет банкоматов или отделений банков — их жители могут без дополнительных усилий снять деньги с карты. Предпринимателям сервис дает возможность увеличить поток клиентов и сократить расходы на инкассацию», — рассказала управляющая Отделением Челябинск Уральского ГУ Банка России Елена Федина.



Чтобы воспользоваться сервисом «Наличные на кассе», надо совершить в торговой точке покупку и оплатить ее картой. Как правило, с одной карты можно снять до 5 тыс. руб. в день и не более 30 тыс. руб. в месяц. Обычно торговые точки, которые предоставляют такую услугу, размещают специальные наклейки на входе или на кассе.