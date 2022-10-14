В Челябинской области более 1 тыс. торговых точек предоставляют услугу кэшаут

УрБК, Екатеринбург, 14.10.2022. Услуга кэшаут стала доступна в 70 муниципалитетах Свердловской области (год назад — в ...17.12.2021 Жители Челябинской области в 2021 году 10 тыс. раз воспользовались услугой кэшаут на общую сумму более 13 млн рублей
УрБК, Челябинск, 17.12.2021. Среди жителей Челябинской области выросла популярность сервиса кэшаут, благодаря которому ...26.10.2021 Жители Среднего Урала в два раза чаще стали пользоваться услугой кэшаут
УрБК, Екатеринбург, 26.10.2021. За I полугодие 2021 года жители Свердловской области более 3,7 тыс. раз сняли наличные ...26.07.2021 В Свердловской области работает 108 точек кэшаута
УрБК, Екатеринбург, 26.07.2021. К концу I квартала 2021 года в Свердловской области стало на 70% больше торговых точек, ...14.08.2020 В Свердловской области жители сельских территорий получили доступ к снятию наличных в кассах магазинов
УрБК, Екатеринбург, 14.08.2020. В Свердловской области увеличилось число почтовых отделений, где можно снять деньги с ...