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Госдума приняла законопроект об онлайн-кинотеатрах

УрБК, Москва, 21.04.2017. Государственная дума приняла законопроект, регламентирующий правовой статус онлайн-кинотеатров. Был изменен срок вступления закона в силу — с 1 марта на 1 июля. Об этом сообщает «Коммерсантъ».



В документе определяется понятие «владелец аудиовизуального сервиса» и закрепляются его обязанности. Среди них — установка одной из предлагаемых Роскомнадзором программ, предназначенных для определения количества пользователей информационным ресурсом. Также, согласно проекту, иностранное участие в аудиовизуальных сервисах с профессиональным контентом должно быть ограничено 20% (в случае, если их аудитория менее чем наполовину состоит из российских пользователей). Причем ограничения не распространяются на хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.



Онлайн-кинотеатрам запрещается размещать предвыборную агитацию и рекламу партий. Кроме того, закон вводит административную ответственность за распространение информации, содержащей публичные призывы к осуществлению террористической деятельности.



Законопроект предусматривает создание и ведение Роскомнадзором реестра аудиовизуальных сервисов. После включения сервиса в реестр его владелец в течение двух месяцев обязан предоставить в Роскомнадзор документы, свидетельствующие о соблюдении всех требований. В случае непредставления по решению суда доступ к ресурсу будет ограничен оператором связи.

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