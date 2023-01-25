«МегаФон»: Мобильный трафик онлайн-кинотеатров за год увеличился на 16%

УрБК, Екатеринбург, 25.01.2023. Специалисты мобильного оператора «МегаФон» фиксируют увеличение мобильного трафика на ...10.11.2022 «МегаФон»: В TikTok растет трафик от пенсионеров и снижается — от молодежи
УрБК, Екатеринбург, 10.11.2022. Пользователи старше 55 лет стали единственной возрастной категорией среди пользователей ...05.05.2022 «МегаФон»: В Свердловской области мобильный трафик в онлайн-магазинах российских брендов за два месяца вырос на 55%
УрБК, Екатеринбург, 05.05.2022. Аналитики компании «МегаФон» пришли к выводу, что жители Свердловской области стали ...26.07.2017 За год средний чек по онлайн-покупке авиабилетов в Екатеринбурге снизился на 23%
В I полугодии 2017 года средний чек по онлайн-покупке авиабилетов в Екатеринбурге составил 7,4 тыс. руб. Как сообщает ...26.07.2017 За год средний чек по онлайн-покупке авиабилетов в Екатеринбурге снизился на 23%
УрБК, Екатеринбург, 26.07.2017. В I полугодии 2017 года средний чек по онлайн-покупке авиабилетов в Екатеринбурге ...