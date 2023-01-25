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«МегаФон»: Мобильный трафик онлайн-кинотеатров за год увеличился на 16%

УрБК, Екатеринбург, 15.08.2023. По итогам января-июня 2023 года мобильный трафик в онлайн-кинотеатрах вырос на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число пользователей — на 13%. Пользовательские сессии на мобильных устройствах стали на 4% продолжительнее, составив в среднем 35 минут, сообщает пресс-служба «МегаФона».

Также в первом полугодии 2023 года на одного пользователя онлайн-кинотеатров приходилось 2,4 активных приложения против 2,2 годом ранее. Абонентов, пользующихся одним сервисом, стало меньше, а тех, кто использует от двух до четырех, — больше. Доля последних составила 48%.

Пользователи чаще всего смотрят онлайн-кинотеатры в четверг и воскресенье: в эти дни трафик значительно возрастает. Пик активности пришелся на январские и майские праздники, а спад — на вторую половину апреля.

Наиболее активно росла доля пользователей возрастной категории 25-35 лет: если годом ранее она составляла 43% от всех клиентов онлайн-кинотеатров, то в январе-июне 2023 года их доля достигла уже 50%. Доля зрителей в возрасте 17-25 лет за год не изменилась и составила 26% в общей доле зрителей. Аудитория старше 35 лет стала меньше смотреть онлайн-кинотеатры.

Рост числа пользователей онлайн-кинотеатров на мобильных устройствах обусловлен в том числе и развитием самих гаджетов: доля продаж смартфонов с наибольшей диагональю экрана и его разрешения растет год от года, как и их ассортимент.
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