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У жителя Екатеринбурга за долг в 2 млн рублей арестовали Audi Q7 и KIA Rio
15 февраль 2017 (15:17)
УрБК, Екатеринбург, 15.02.2017. Судебные приставы за долги намеревались арестовать у жителя Екатеринбурга автомобиль, а удалось арестовать сразу два. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области.
Мужчина не выплатил обществу с ограниченной ответственностью около 2 млн руб. Согласно информации, полученной из ГИБДД, было установлено, что должник владеет внедорожником марки Aud iQ7, который в данный момент находится на штрафной стоянке.
Когда судебные приставы Железнодорожного района Екатеринбурга подъехали к месту стоянки указанного автомобиля для составления акта описи и ареста, стало известно, что владелец Audi Q7 был на этой стоянке часом ранее и пытался завести свой автомобиль, но сделать это ему не удалось, и он решил вернуться на стоянку на другой машине.
Судебные приставы дождались должника, который прибыл уже на KIA Rio, также зарегистрированной на него. Должностные лица, при взаимодействии с работниками штрафной стоянки ГИБДД, перегородили проезд автомобилям, принадлежащим должнику, чтобы заблокировать пути отъезда и избежать сокрытия имущества, подлежащего аресту.
Таким образом, судебные приставы-исполнители вместо одного акта составили два.
Изъятые автомобили были переданы на ответственное хранение представителю взыскателя.
Мужчина не выплатил обществу с ограниченной ответственностью около 2 млн руб. Согласно информации, полученной из ГИБДД, было установлено, что должник владеет внедорожником марки Aud iQ7, который в данный момент находится на штрафной стоянке.
Когда судебные приставы Железнодорожного района Екатеринбурга подъехали к месту стоянки указанного автомобиля для составления акта описи и ареста, стало известно, что владелец Audi Q7 был на этой стоянке часом ранее и пытался завести свой автомобиль, но сделать это ему не удалось, и он решил вернуться на стоянку на другой машине.
Судебные приставы дождались должника, который прибыл уже на KIA Rio, также зарегистрированной на него. Должностные лица, при взаимодействии с работниками штрафной стоянки ГИБДД, перегородили проезд автомобилям, принадлежащим должнику, чтобы заблокировать пути отъезда и избежать сокрытия имущества, подлежащего аресту.
Таким образом, судебные приставы-исполнители вместо одного акта составили два.
Изъятые автомобили были переданы на ответственное хранение представителю взыскателя.
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