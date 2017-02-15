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Экономический блок правительства РФ согласен с повышением НДС и снижением страховых взносов

УрБК, Москва, 15.02.2017. В экономическом блоке правительства РФ пришли к выводу, что для экономического роста нужно снизить налоги на труд, а выпадающие доходы бюджета компенсировать косвенными налогами. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на федеральных чиновников и экспертов, участвующих в обсуждении.



Варианты разные, основной — снизить страховой взнос до 21% и повысить НДС до 21% (другие варианты: 20/22, 22/22, 21/22), сообщают чиновники, решений пока нет. Идея прорабатывалась с депутатами и экспертами, но решать будет президент.



Идеолог нововведений — министр экономического развития Максим Орешкин. Аргументы «за»: обеление серого сектора за счет снижения взноса и поддержка экспортеров. Министр финансов Антон Силуанов в целом его поддерживает, но осторожничает: выпадающие доходы внебюджетных фондов придется компенсировать из федерального бюджета.



Однако не очевидно, почему те, кто в тени, после снижения ставки начнут платить взносы, говорит высокопоставленный чиновник: ноль меньше 20%. Влияние маневра на обеление экономики преувеличено, согласен эксперт, участвующий в обсуждении.



По данным Росстата, «невидимых» работников — 16,2 млн, или почти 23% занятых в экономике. Доля «серых» зарплат, включая смешанные (статистика не может определить, чьи они — населения или компаний), в 2014 году составила 27,4% трудовых доходов населения, или 10,2 трлн руб.

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