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В России отзывают 3 тыс. 236 автомобилей Mercedes-Benz Sprinter Classic 909
31 январь 2017 (11:12)
УрБК, Москва, 31.01.2017. АО «Мерседес-Бенц Рус» проводит добровольный отзыв 3 тыс. 236 транспортных средств марки Mercedes-Benz Sprinter Classic 909. Соответствующая информация поступила в Росстандарт.
Как сообщает пресс-служба ведомства, отзыву подлежат автомобили, реализованные с февраля по декабрь 2016 года.
Причиной отзыва автомобилей Mercedes-Benz Sprinter Classic 909 послужила вероятность изнашивания ступицы переднего колеса. В случае неисправности ходовые качества, а также управляемость транспортного средства могут значительно ухудшиться. Возможно неожиданное возникновение критического режима движения.
Уполномоченные дилеры АО «Мерседес-Бенц Рус» уведомляют владельцев транспортных средств марки, подпадающих под отзыв, путем рассылки информационных писем и по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.
На указанных автомобилях будет выполнена проверка, при необходимости переустановка карданного вала рулевого управления.
Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
Как сообщает пресс-служба ведомства, отзыву подлежат автомобили, реализованные с февраля по декабрь 2016 года.
Причиной отзыва автомобилей Mercedes-Benz Sprinter Classic 909 послужила вероятность изнашивания ступицы переднего колеса. В случае неисправности ходовые качества, а также управляемость транспортного средства могут значительно ухудшиться. Возможно неожиданное возникновение критического режима движения.
Уполномоченные дилеры АО «Мерседес-Бенц Рус» уведомляют владельцев транспортных средств марки, подпадающих под отзыв, путем рассылки информационных писем и по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.
На указанных автомобилях будет выполнена проверка, при необходимости переустановка карданного вала рулевого управления.
Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
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