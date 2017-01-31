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В России отзывают 3 тыс. 236 автомобилей Mercedes-Benz Sprinter Classic 909

УрБК, Москва, 31.01.2017. АО «Мерседес-Бенц Рус» проводит добровольный отзыв 3 тыс. 236 транспортных средств марки Mercedes-Benz Sprinter Classic 909. Соответствующая информация поступила в Росстандарт.



Как сообщает пресс-служба ведомства, отзыву подлежат автомобили, реализованные с февраля по декабрь 2016 года.



Причиной отзыва автомобилей Mercedes-Benz Sprinter Classic 909 послужила вероятность изнашивания ступицы переднего колеса. В случае неисправности ходовые качества, а также управляемость транспортного средства могут значительно ухудшиться. Возможно неожиданное возникновение критического режима движения.



Уполномоченные дилеры АО «Мерседес-Бенц Рус» уведомляют владельцев транспортных средств марки, подпадающих под отзыв, путем рассылки информационных писем и по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.



На указанных автомобилях будет выполнена проверка, при необходимости переустановка карданного вала рулевого управления.



Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

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