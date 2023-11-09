Росстандарт отзывает 55 тыс. автомобилей Haval на техническое дооснащение

УрБК, Екатеринбург, 30.11.2018. Компания Mitsubishi отзывает 63 415 автомобилей марки Mitsubishi Outlander. Программа ...08.04.2016 Концерн Subaru отзывает из России более 4,5 тыс. автомобилей модели Tribeca
УрБК, Москва, 08.04.2016. Возможная неисправность замка капота стала причиной добровольного отзыва автоконцерном Subaru ...07.12.2015 FCA отзывает 2,2 тысячи автомобилей Chrysler 300 в России
УрБК, Екатеринбург, 07.12.2015. АО «ЭфСиЭй РУС» (российское подразделение автоконцерна Fiat Chrysler Automobiles NV, ...12.08.2015 Subaru отзовет в РФ 4,3 тыс. машин из-за подушек безопасности Takata
УрБК, Москва, 12.08.2015. Российское подразделение японского автопроизводителя Subaru ООО «Субару Мотор» отзывает 4,28 ...21.11.2014 ОАО «АВТОВАЗ» отзывает более 14,5 тыс. автомобилей LADA Granta из-за возможных проблем в тормозной системе
УрБК, Москва, 21.11.2014. В Росстандарт поступила информация от ОАО «АВТОВАЗ» об отзыве 14 тыс. 659 автомобилей LADA ...