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09.11.2023

Росстандарт отзывает 55 тыс. автомобилей Haval на техническое дооснащение

УрБК, Москва, 09.11.2023. Российский автозавод китайского Great Wall (ООО «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус», ХММР) отзывает 55 тыс. выпускаемых в РФ автомобилей Haval. Об этом сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Из-за отсутствия модуля вызова экстренных служб, подключаемого к государственной информационной системе «ЭРА-ГЛОНАСС», отзыву подлежат модели Haval F7, F7x, Jolion и Dargo, выпущенные с июля 2022 по июнь 2023 года.

Уполномоченные представители ХММР письмом или по телефону сообщат владельцам машин, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. В то же время владельцы могут самостоятельно определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого нужно сопоставить VIN-код собственного автомобиля с перечнем ведомства либо воспользоваться интерактивным поиском на сайте Росстандарта.

Если автомобиль подпадает под отзывную программу, владельцу необходимо связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита.

Все работы на отозванных автомобилях по плановому дооснащению УВЭОС будут осуществляться бесплатно.
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