Bentley отзовет из России почти 500 автомобилей из-за возможных неисправностей бензонасосов

УрБК, Москва, 22.09.2020. Официальный представитель изготовителя Infiniti на российском рынке ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг ...17.07.2020 В России отзывают более 18,5 тыс. автомобилей Hyundai Santafe из-за неполадок с модулем ABS
УрБК, Москва, 17.07.2020. В России ООО «Хендэ Мотор СНГ», являющееся официальным представителем Hyundai на ...27.09.2019 В России отзывают 37 автомобилей Bentley Continental
УрБК, Москва, 27.09.2019. Официальный представитель изготовителя Bentley в России ООО «Фольксваген Груп Рус» отзывает ...08.02.2019 В России отзывают 207 автомобилей Bentley Continental и Mulsanne
УрБК, Москва, 08.02.2019. ООО «Фольксваген Груп Рус», являющееся официальным представителем изготовителя Bentley на ...07.12.2016 Проводится отзыв 86 проданных в России внедорожников Bentley Bentayga
УрБК, Москва, 07.12.2016. ООО «Фольксваген Груп Рус» проводит добровольный отзыв 86 транспортных средств марки Bentley ...