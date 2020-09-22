Bentley отзовет из России почти 500 автомобилей из-за возможных неисправностей бензонасосов

УрБК, Москва, 21.06.2024. Из России будет отозвано 473 автомобиля Bentley Bentayga, которые были проданы владельцам в период с 2017 по 2022 год. Информация об этом была опубликована на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.



Сообщается, что причиной отзыва стал возможный перегрев контактов электрических разъемов бензонасосов, расположенных в топливном баке. При этом, по информации официального представителя марки Bentley в России (ООО «АГР»), сообщений о травмах, пожарах или дорожных инцидентах, связанных с данной проблемой, зафиксировано не было.



«На всех транспортных средствах будет проведена проверка и при необходимости фланец модуля подачи топлива и электрические компоненты питания топливных насосов будут заменены на новые, улучшенного дизайна», — говорится в сообщении ведомства.



Все владельцы автомобилей, подпадающих под отзыв, будут проинформированы о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.