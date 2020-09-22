УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 15:44

Bentley отзовет из России почти 500 автомобилей из-за возможных неисправностей бензонасосов

УрБК, Москва, 21.06.2024. Из России будет отозвано 473 автомобиля Bentley Bentayga, которые были проданы владельцам в период с 2017 по 2022 год. Информация об этом была опубликована на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

Сообщается, что причиной отзыва стал возможный перегрев контактов электрических разъемов бензонасосов, расположенных в топливном баке. При этом, по информации официального представителя марки Bentley в России (ООО «АГР»), сообщений о травмах, пожарах или дорожных инцидентах, связанных с данной проблемой, зафиксировано не было.

«На всех транспортных средствах будет проведена проверка и при необходимости фланец модуля подачи топлива и электрические компоненты питания топливных насосов будут заменены на новые, улучшенного дизайна», — говорится в сообщении ведомства.

Все владельцы автомобилей, подпадающих под отзыв, будут проинформированы о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
22.09.2020 В России отзывают 3 тыс. 932 автомобиля Infiniti из-за неполадок с подушкой безопасности

УрБК, Москва, 22.09.2020. Официальный представитель изготовителя Infiniti на российском рынке ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг ...

17.07.2020 В России отзывают более 18,5 тыс. автомобилей Hyundai Santafe из-за неполадок с модулем ABS

УрБК, Москва, 17.07.2020. В России ООО «Хендэ Мотор СНГ», являющееся официальным представителем Hyundai на ...

27.09.2019 В России отзывают 37 автомобилей Bentley Continental

УрБК, Москва, 27.09.2019. Официальный представитель изготовителя Bentley в России ООО «Фольксваген Груп Рус» отзывает ...

08.02.2019 В России отзывают 207 автомобилей Bentley Continental и Mulsanne

УрБК, Москва, 08.02.2019. ООО «Фольксваген Груп Рус», являющееся официальным представителем изготовителя Bentley на ...

07.12.2016 Проводится отзыв 86 проданных в России внедорожников Bentley Bentayga

УрБК, Москва, 07.12.2016. ООО «Фольксваген Груп Рус» проводит добровольный отзыв 86 транспортных средств марки Bentley ...

Популярные новости
27.05.2024Оксана Сидлецкая: На смену курьерам могут прийти только роботы или дроны07.06.2024На Среднем Урале стоимость минимального набора продуктов питания за четыре года выросла на 1,6 тыс. рублей23.05.2024Оксана Сидлецкая: На смену курьерам могут прийти только роботы или дроны30.05.2024Эффект СДЭКа03.06.2024Предложение подержанных машин из КНР выросло в РФ на 71,6% весной 2024 года
Архив новостей
Июнь 2024 (465)
Май 2024 (667)
Апрель 2024 (699)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (665)
Январь 2024 (568)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18