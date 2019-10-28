Росстандарт объявил о добровольном отзыве почти 4 тыс. автомобилей Toyota LC 300, LX 500D и LX 600

УрБК, Москва, 28.10.2019. В России Toyota отзывает 1 тыс. 153 автомобиля Land Cruiser Prado с дизельным двигателем ...

Toyota отзывает в РФ более 1 тыс. автомобилей Land Cruiser Prado из-за возможных утечек топлива

УрБК, Москва, 27.09.2019. Официальный представитель изготовителя Bentley в России ООО «Фольксваген Груп Рус» отзывает ...

В России отзывают 37 автомобилей Bentley Continental

УрБК, Москва, 18.09.2017. Компания «Тойота Мотор», являющаяся официальным представителем Toyota на российском рынке, ...

Toyota отзывает из России автомобили модели Hilux из-за проблем с подушками безопасности

УрБК, Москва, 27.12.2016. Российское подразделение японского автопроизводителя Toyota «Тойота Мотор» отзывает в России ...

Toyota отзывает в России 18,7 тыс. авто Lexus NX

Toyota объявила об отзыве в России более 7,5 тыс. автомобилей

УрБК, Москва, 19.05.2016. Компания «Тойота Мотор» объявила об отзыве 7 тыс. 536 автомобилей Toyota Camry и Lexus ES ...