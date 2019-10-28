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Росстандарт объявил о добровольном отзыве почти 4 тыс. автомобилей Toyota LC 300, LX 500D и LX 600

УрБК, Москва, 04.06.2024. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии сообщило о согласовании программы мероприятий по проведению добровольного отзыва 3 тыс. 864 автомобилей Toyota LC 300, LX 500D, LX 600, реализованных в период с 30 сентября 2021 года по настоящее время с VIN-кодами согласно приложению.

«Причина отзыва транспортных средств — трансмиссия. Существует вероятность, что из-за особенностей конструкции определенного диска тормозной муфты, когда трансмиссия переключается в нейтральное положение и снимается давление с поршня сцепления, диски тормозной муфты не сразу отсоединяются от пластин, позволяя части мощности двигателя продолжать передаваться на колеса», — уточнили в ведомстве.

На всех транспортных средствах будут проведены бесплатные для владельцев работы по перепрограммированию ЭБУ автоматической трансмиссии.

Уполномоченные представители изготовителя — ООО «ТОЙОТА МОТОР» — проинформируют об отзыве владельцев автомобилей, но узнать о наличии автомобиля в отзывной программе можно и самостоятельно — на сервисе сайта Auto.ru (проект компании Яндекс).
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