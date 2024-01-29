УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
29.01.2024

Haval отзывает из России 32 тыс. 156 автомобилей из-за технического брака

УрБК, Москва, 29.01.2024. Официальный представитель китайского автопроизводителя Haval в России — ООО «ХАВЕЙЛ МОТОР МАНУФЭКЧУРИНГ РУС» — объявил об отзыве партии проданных автомобилей моделей F7 и F7x. Об этом сообщается на сайте Росстандарта.

«Отзыву подлежат 32156 автомобилей Haval F7 и F7x, реализованных c 1 декабря 2022 года по 27 декабря 2023 года с VIN-кодами согласно приложению», — говорится в сообщении производителя.

Причиной отзыва стал технический брак: в разъем жгута проводов под водительским сиденьем может попасть влага и вызвать короткое замыкание. Производитель собирается устранить выявленную уязвимость.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
24.01.2024 Китайские автомобили в России подорожали на 11% в 2023 году

УрБК, Москва, 24.01.2024. По итогам 2023 года автомобили китайского производства подорожали в России на 11%, до 3,3 млн ...

10.01.2024 В России продали 1,06 млн новых легковых автомобилей в 2023 году

УрБК, Москва, 10.01.2024. По итогам 2023 года в России было продано 1,06 млн новых легковых автомобилей, что на 69% ...

09.11.2023 Росстандарт отзывает 55 тыс. автомобилей Haval на техническое дооснащение

УрБК, Москва, 09.11.2023. Российский автозавод китайского Great Wall (ООО «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус», ХММР) ...

15.09.2017 Mercedes отзывает 8,4 тыс. автомобилей в России

УрБК, Москва, 15.09.2017. АО «Мерседес-Бенц РУС» отзывает 8,4 тыс. автомобилей в России. Об этом говорится в сообщении ...

15.08.2016 Honda отзывает 55,5 тыс. авто в России из-за проблем с подушками безопасности

УрБК, Москва, 15.08.2016. ООО «Хонда Мотор Рус» отзывает 55,59 тыс. автомобилей моделей CR-V, Accord и Jazz из-за ...

Популярные новости
10.01.2024В Екатеринбурге в 2024 году проведут капитальный ремонт в 140 многоквартирных домах19.01.2024В Академическом районе Екатеринбурга строительство девятиэтажной поликлиники для взрослых планируют завершить в середине марта19.01.2024Суд в Первоуральске приговорил подполковника МВД России Ивана Ергеледжи к 5 годам лишения свободы за покушение на мошенничество23.01.2024Некоторые китайские автобренды могут уйти из России в 2024 году19.01.2024Свердловский губернатор Евгений Куйвашев увеличил финансирование программы развития городского округа Верхняя Пышма до 57,6 млрд рублей
Архив новостей
Январь 2024 (535)
Декабрь 2023 (654)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (774)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18