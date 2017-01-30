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Невыплатой зарплаты сотрудникам «Сысертского» АТП заинтересовался СК России

УрБК, Екатеринбург, 30.01.2017. Следственный отдел по Сысерти СУ СКР по Свердловской области по сообщениям СМИ организовал доследственную проверку о невыплате заработной платы сотрудникам «Сысертского» АТП. Об этом сообщает пресс-служба регионального аппарата ведомства.



По предварительным данным, перед сотрудниками предприятия накопились долги по зарплате на общую сумму свыше 6 млн руб.



«В рамках проверочных мероприятий будут устанавливаться все обстоятельства сложившейся ситуации: уточняется количество работников предприятия, которым не выплачивалась заработная плата; точная сумма задолженности; период ее образования, а также лица из числа руководства предприятия, допустившие невыплату заработной платы работникам», — сказано в сообщении.



В ходе проверки будет истребована и проанализирована необходимая документация, опрошены руководящие и рядовые сотрудники предприятия, а также проведены иные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств невыплаты заработной платы и дачу объективной правовой оценки данным обстоятельствам. По итогам доследственной проверки следователем СК будет принято процессуальное решение.

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