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Плотину в Горном щите можно купить на публичных торгах в 10 раз дешевле начальной цены
30 январь 2017 (09:21)
УрБК, Екатеринбург, 30.01.2017. В Свердловской области на торги в виде публичного предложения выставлено имущество государственного унитарного предприятия Свердловской области (ГУП СО) «Специализированное предприятие по эксплуатации гидротехнических сооружений».
Как сообщается на сайте Единого реестра сведений о банкротстве, в поселке Горный щит на реке Теплая продается недостроенная плотина протяженностью 297 м.
Начальная цена лота — 28 млн 440 тыс. руб., шаг аукциона — 10%. Срок действия цены — 5 рабочих дней.
При отсутствии в установленный срок заявки на участие в торгах, снижение начальной цены осуществляется последовательно каждые 5 рабочих дней. Величина снижения — 10% от начальной цены продажи. Минимальная цена продажи — 2 млн 844 тыс. руб.
Подача заявок начинается 30 января 2017 года.
Арбитражный суд Свердловской области вынес решение об открытии процедуры конкурсного производства в отношении ГУП СО «Специализированное предприятие по эксплуатации гидротехнических сооружений» 17 сентября 2012 года.
Как сообщается на сайте Единого реестра сведений о банкротстве, в поселке Горный щит на реке Теплая продается недостроенная плотина протяженностью 297 м.
Начальная цена лота — 28 млн 440 тыс. руб., шаг аукциона — 10%. Срок действия цены — 5 рабочих дней.
При отсутствии в установленный срок заявки на участие в торгах, снижение начальной цены осуществляется последовательно каждые 5 рабочих дней. Величина снижения — 10% от начальной цены продажи. Минимальная цена продажи — 2 млн 844 тыс. руб.
Подача заявок начинается 30 января 2017 года.
Арбитражный суд Свердловской области вынес решение об открытии процедуры конкурсного производства в отношении ГУП СО «Специализированное предприятие по эксплуатации гидротехнических сооружений» 17 сентября 2012 года.
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