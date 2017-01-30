Новости дня

Плотину в Горном щите можно купить на публичных торгах в 10 раз дешевле начальной цены

УрБК, Екатеринбург, 30.01.2017. В Свердловской области на торги в виде публичного предложения выставлено имущество государственного унитарного предприятия Свердловской области (ГУП СО) «Специализированное предприятие по эксплуатации гидротехнических сооружений».



Как сообщается на сайте Единого реестра сведений о банкротстве, в поселке Горный щит на реке Теплая продается недостроенная плотина протяженностью 297 м.



Начальная цена лота — 28 млн 440 тыс. руб., шаг аукциона — 10%. Срок действия цены — 5 рабочих дней.



При отсутствии в установленный срок заявки на участие в торгах, снижение начальной цены осуществляется последовательно каждые 5 рабочих дней. Величина снижения — 10% от начальной цены продажи. Минимальная цена продажи — 2 млн 844 тыс. руб.



Подача заявок начинается 30 января 2017 года.



Арбитражный суд Свердловской области вынес решение об открытии процедуры конкурсного производства в отношении ГУП СО «Специализированное предприятие по эксплуатации гидротехнических сооружений» 17 сентября 2012 года.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: