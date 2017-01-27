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Ряд свердловских оборонных предприятий оказались не готовы к конверсии

УрБК, Екатеринбург, 27.01.2017. Некоторые оборонно-промышленные предприятия Свердловской области оказались не готовы к освоению выпуска гражданской продукции. Об этом на заседании Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) заявил советник генерального директора «НПО автоматики» Леонид Шалимов.



«Президент РФ заявил, что с 2017 года уровень гособоронзаказа начнет снижаться, поэтому оборонные предприятия должны расширять выпуск гражданской продукции. Конечно, оборонно-промышленный комплекс — это заводы, которые могут выпускать все, что угодно. Однако по факту многие предприятия абсолютно не продвинулись в этом направлении. Выпуск гражданской продукции — это совершенно новые отношения с рынком, другая психология разработчиков, другая экономика. Как вы знаете, большинство оборонных предприятий принадлежат государству, поэтому вынуждены работать в рамках ФЗ-223. Это приводит к потере темпов конверсии. Конкурсные процедуры в рамках этого закона надо отменить. В противном случае гражданская продукция оборонных предприятий останется неконкурентоспособной», — полагает Леонид Шалимов.



По его мнению, конструкторы и разработчики, которые работают на оборонных заводах, ментально не готовы придумывать новую гражданскую технику.



«К примеру, они привыкли использовать исключительно российскую элементную базу. Многие конструктора просто не умеют работать с электронной документацией и 3D технологиями. При разработке гражданской продукции это необходимо», — считает Леонид Шалимов.

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