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УБРиР и Harbin Bank заключили соглашение в области торгового финансирования
27 январь 2017 (14:37)
УрБК, Екатеринбург, 27.01.2017. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) и Harbin Bank Co Ltd (Банк Харбин) в декабре 2016 года заключили двустороннее соглашение в области торгового финансирования, в рамках ранее подписанного рамочного договора о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба российской кредитной организации.
Согласно документу, стороны обязуются финансировать экспортно-импортные операции своих клиентов с партнерами из Китая. При этом расчеты могут производиться в любых валютах, как в юанях, так и в долларах.
«Китайские банки отличаются осторожностью и всегда занимают консервативную позицию при ведении бизнеса. Я считаю, что подписание договора, который позволяет привлекать необеспеченное финансирование, — наше достижение. Это говорит о проявленном доверии к нашей стороне и признании УБРиР, как надежного партнера», — подчеркнул руководитель департамента международного бизнеса УБРиР Сергей Сисошвили.
По данным Федеральной таможенной службы России, доля торгового оборота Китая во внешней торговле с Россией по итогам 10 месяцев 2016 года составляет 14,1%. За этот период торговый оборот между двумя странами достиг 58,745 млрд долл. США, что на 1,7% больше, чем по итогам аналогичного периода 2015 года. Наибольшую долю в структуре экспорта, по информации Росстата, занимает топливно-энергетические товары (58,6%), сырая нефть (26,3%), природный газ (10,8%), металлы и изделия из них (10,3%). А в структуре импорта: машины, оборудование и транспортные средства (47,1%), продукция химической промышленности (18,7%), продовольственные товары (13,4%).
Согласно документу, стороны обязуются финансировать экспортно-импортные операции своих клиентов с партнерами из Китая. При этом расчеты могут производиться в любых валютах, как в юанях, так и в долларах.
«Китайские банки отличаются осторожностью и всегда занимают консервативную позицию при ведении бизнеса. Я считаю, что подписание договора, который позволяет привлекать необеспеченное финансирование, — наше достижение. Это говорит о проявленном доверии к нашей стороне и признании УБРиР, как надежного партнера», — подчеркнул руководитель департамента международного бизнеса УБРиР Сергей Сисошвили.
По данным Федеральной таможенной службы России, доля торгового оборота Китая во внешней торговле с Россией по итогам 10 месяцев 2016 года составляет 14,1%. За этот период торговый оборот между двумя странами достиг 58,745 млрд долл. США, что на 1,7% больше, чем по итогам аналогичного периода 2015 года. Наибольшую долю в структуре экспорта, по информации Росстата, занимает топливно-энергетические товары (58,6%), сырая нефть (26,3%), природный газ (10,8%), металлы и изделия из них (10,3%). А в структуре импорта: машины, оборудование и транспортные средства (47,1%), продукция химической промышленности (18,7%), продовольственные товары (13,4%).
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