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В Сысерти долги по зарплате на местном АТП составили около 7 млн рублей
20 январь 2017 (16:19)
УрБК, Екатеринбург, 20.01.2017. В Сысерти прокуратура принимает меры к понуждению руководства МУП «Сысертское автотранспортное предприятие» погасить долги по заработной плате перед работниками. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
В ходе надзорных мероприятий установлено, что на предприятии, которое находится в стадии банкротства, образовалась задолженность по выплате заработной платы перед 85 работниками в размере около 7 млн руб. за период октябрь-декабрь 2016 года.
В настоящее время прокуратура запросила сведения о размере задолженности перед каждым работником. После поступления материалов в надзорном ведомстве рассмотрят вопрос о направлении заявлений в суд о выдаче судебных приказов о взыскании задолженности по заработной плате.
В ходе надзорных мероприятий установлено, что на предприятии, которое находится в стадии банкротства, образовалась задолженность по выплате заработной платы перед 85 работниками в размере около 7 млн руб. за период октябрь-декабрь 2016 года.
В настоящее время прокуратура запросила сведения о размере задолженности перед каждым работником. После поступления материалов в надзорном ведомстве рассмотрят вопрос о направлении заявлений в суд о выдаче судебных приказов о взыскании задолженности по заработной плате.
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