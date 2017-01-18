Новости дня

Полиция Екатеринбурга не стала возбуждать уголовное дело в отношении застройщика «Первого Николаевского»

УрБК, Екатеринбург, 18.01.2017. Полиция Екатеринбурга отказала пайщикам жилищно-строительного кооператива «Первый Николаевский» в возбуждении уголовного дела в отношении руководства ЖСК, а также строительных компаний «Уралэнергостройкомплекс» и «Уктусстрой».



Как сообщает «Коммерсантъ», около 60 пайщиков обратились в правоохранительные органы с заявлением о необходимости проверки деятельности руководства указанных компаний и возбуждения уголовных дел по фактам растраты, мошенничества, злоупотребления полномочиями и самоуправства. В частности, заявители считают, что из-за неправомерных действий топ-менеджмента застройщик растратил их деньги и не возвел жилой комплекс.



Обращение было подано в конце 2016 года в городской ОБЭП, который позже передал материалы в отдел полиции № 11 для решения вопроса о возбуждении уголовных дел.



«В ходе проведенной проверки по заявлениям граждан сотрудниками полиции было установлено наличие гражданско-правовых отношений. Ввиду чего заявителям в возбуждении уголовного дела было отказано, о чем они были своевременно уведомлены. Им также было разъяснена необходимость решения данного вопроса в судебном порядке», — пояснили в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу.



По словам пайщиков, им не выдали ни постановления о проведении доследственной проверки, ни постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Граждане намерены добиваться выдачи документов для обжалования отказа в суде.



Напомним, проект ЖК «Первый Николаевский» в Екатеринбурге реализует НП «Уралэнергостройкомплекс», застройщиком выступает входящая в него компания «Уктусстрой», которая находится в стадии банкротства. Согласно проектной декларации, на первом этапе проект предусматривает строительство 34-этажного двухсекционного дома площадью около 50 тыс. кв. м., на втором — возведение 14-этажного и 25-этажного зданий площадью около 40 тыс. кв. м. каждое. Изначально первую очередь планировалось сдать в августе 2015 года, а вторую — в июне 2018 года. Сейчас сдача домов отложена на неопределенный срок.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: