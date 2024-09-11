Прокуратура Екатеринбурга направит в суд дело о хищении средств 28 пайщиков

Свердловская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении у 2 тыс. 197 пайщиков более 1 ...11.09.2024 Прокуратура Свердловской области направит в суд дело о хищении 1 млрд рублей у более 2 тыс. пайщиков кредитных кооперативов
УрБК, Екатеринбург, 11.09.2024. Свердловская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о ...07.03.2024 В Екатеринбурге суд рассмотрит дело о хищении банковских средств на сумму более 200 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 07.03.2024. Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу ...04.03.2024 В Екатеринбурге в суд направили уголовное дело о хищении у 352 человек под видом инвестиций 80,7 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 04.03.2024. Прокуратура Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в ...11.05.2022 Челябинская прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о хищении у дольщиков 183 млн рублей
УрБК, Челябинск, 11.05.2022. На Южном Урале прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении ...