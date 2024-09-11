Прокуратура Екатеринбурга направит в суд дело о хищении средств 28 пайщиков

Прокуратура Свердловской области направит в суд дело о хищении 1 млрд рублей у более чем двух тысяч пайщиков кредитных кооперативов

Свердловская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении у 2 тыс. 197 пайщиков более 1 ...