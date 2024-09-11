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Прокуратура Екатеринбурга направит в суд дело о хищении средств 28 пайщиков

УрБК, Екатеринбург, 14.01.2025. Прокуратура города Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение по делу о мошенничестве в отношении мужчины, который обвиняется в хищении у 28 пайщиков более 416 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, подозреваемый зарегистрировал в Екатеринбурге потребительский кооператив «Синерджи», который функционировал по принципу сетевого маркетинга в период с июля 2020 года по июль 2021 года. Деньги пайщиков принимались в наличной форме без оформления документов.

Сотрудники организации предлагали гражданам внести средства в качестве пая на расчетный счет компании. В кооперативе имелись следующие программы: «вклад», «погашение кредита», «покупка гаджетов», «отдых мечты», «авто-программа», «свадьба мечты», «покупка мебели» и другие. При этом средства, поступающие на расчетные счета кооператива, использовались для оплаты рекламных услуг, аренды помещений в разных городах страны, услуг интернет-провайдеров и других расходов.

В отношении учредителя организации возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, с использованием своего служебного положения, с причинением значительного ущерба, в крупном размере». Прокуратура передала уголовное дело в Октябрьский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.
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