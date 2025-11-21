ГлавнаяНовости дня
21 ноября 202510:45

ЦБ исключил из реестра екатеринбургский кооператив «Содействие»

УрБК, Екатеринбург, 21.11.2025. Банк России исключил екатеринбургский кредитный потребительский кооператив «Содействие» из государственного реестра кредитных кооперативов. В заявлении ЦБ объясняется, что организация допустила ряд нарушений.

В ходе проверки выяснилось, что кооператив не передавал данные о займах своих членов в бюро кредитных историй, нарушал правила отчетности и не возвращал паевые взносы при выходе членов из кооператива. Всего было выявлено около десяти нарушений.

«К сожалению, кооператив не сможет вернуть все сбережения сразу, т. к. в соответствии с требованиями законодательства выплаты должны осуществляться пропорционально размеру требований каждого сберегателя в общем размере непогашенной задолженности. В период с 10.01.2026 г. по 15.01.2026 г. будут произведены первые выплаты по всем договорам сбережений из накопленных на расчетном счете кооператива денежных средств, далее выплаты будут осуществляться каждый месяц с 10-е по 15-е число месяца. До завершения расчетов со сберегателями кооператив приостанавливает все выплаты в пользу иных контрагентов и только принимает оплаты от заемщиков, накапливая денежные средства для расчета со сберегателями», — отреагировал на решение регулятора председатель правления КПК «Содействие» Алексей Лашко.

