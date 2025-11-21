Екатеринбургский кооператив «Содействие» оспорит решение ЦБ

УрБК, Екатеринбург, 21.11.2025. Кредитный потребительский кооператив (КПК) «Содействие», исключенный из реестра Банком России, планирует обжаловать решение регулятора. Об этом сообщили представители организации.

Председатель правления КПК Алексей Лашко рассказал, что последняя проверка ЦБ РФ прошла летом прошлого года. По итогам проверки регулятор сделал несколько замечаний, но после этого не отвечал на запросы кооператива.

Через три месяца ЦБ без объяснения причин удалил кооператив из реестра. Председатель правления «Содействия» заявил, что это стало неожиданностью для них, и они намерены бороться за пересмотр решения. А. Лашко подчеркнул, что кооператив «Содействие» существует уже 20 лет и имеет гарантии защиты интересов пайщиков. В настоящее время команда кооператива занимается консолидацией резервного фонда и доходов от портфеля займов, и у них достаточно капитала для выплаты сбережений пайщикам.

Алексей Лашко отметил, что возврат всех сбережений единовременно невозможен. В соответствии с законодательством, выплаты будут осуществляться пропорционально требованиям каждого пайщика, что растянет процесс до 15 января 2026 года.