Новости дня
Зарплаты глав ПФР, ФСС и ФОМС России привязали к зарплатам их подчиненных
17 январь 2017 (09:24)
УрБК, Москва, 17.01.2017. Президент РФ Владимир Путин подписал указ, ограничивающий размер зарплаты председателей внебюджетных фондов с учетом уровня зарплаты их подчиненных. Датированный 31 декабря 2016 года документ размещен в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации, передает «Интерфакс».
В документе отмечается, что условия оплаты труда председателя правления Пенсионного фонда РФ (ПФР), председателя Фонда социального страхования РФ (ФСС) и председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) «применяются с учетом предельного уровня соотношения их среднемесячной заработной платы и среднемесячной заработной платы работников этих фондов, определенного правительством РФ».
Указ вступает в силу с 1 января этого года.
В документе отмечается, что условия оплаты труда председателя правления Пенсионного фонда РФ (ПФР), председателя Фонда социального страхования РФ (ФСС) и председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) «применяются с учетом предельного уровня соотношения их среднемесячной заработной платы и среднемесячной заработной платы работников этих фондов, определенного правительством РФ».
Указ вступает в силу с 1 января этого года.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Госдума рассмотрит во втором чтении проект бюджета на 2017-2019 годы
- В Минздраве подтвердили увеличение взносов в ФОМС с 2019 года
- В Минздраве подтвердили увеличение взносов в ФОМС с 2019 года
- Зарплаты руководителей предприятий привяжут к заработку подчиненных
- Валерий Шелякин назначен представителем федерального ФОМС в УрФО
Loading...