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Зарплаты глав ПФР, ФСС и ФОМС России привязали к зарплатам их подчиненных

17 январь 2017 (09:24)

УрБК, Москва, 17.01.2017. Президент РФ Владимир Путин подписал указ, ограничивающий размер зарплаты председателей внебюджетных фондов с учетом уровня зарплаты их подчиненных. Датированный 31 декабря 2016 года документ размещен в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации, передает «Интерфакс».

В документе отмечается, что условия оплаты труда председателя правления Пенсионного фонда РФ (ПФР), председателя Фонда социального страхования РФ (ФСС) и председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) «применяются с учетом предельного уровня соотношения их среднемесячной заработной платы и среднемесячной заработной платы работников этих фондов, определенного правительством РФ».

Указ вступает в силу с 1 января этого года.

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