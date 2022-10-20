УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 11:03

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о реестре адвокатов

УрБК, Москва, 23.04.2024. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании единого реестра адвокатов. Соответствующий документ (поправки в №83-ФЗ) размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Поправки в Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» предполагают создание в РФ единого государственного реестра адвокатов, содержащего достоверные сведения обо всех адвокатах в России.

Также в документе перечислены основания для лишения статуса адвоката (к примеру, переезд за рубеж).
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
20.10.2022 Президент РФ Владимир Путин упразднил Ростуризм

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упразднении Федерального агентства по туризму (Ростуризма). ...

20.10.2022 Президент РФ Владимир Путин упразднил Ростуризм

УрБК, Москва, 20.10.2022. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упразднении Федерального агентства по туризму ...

25.03.2021 Президент РФ подписал закон о федеральном реестре турагентов

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании в стране федерального реестра туристических агентов. Документ ...

25.03.2021 Президент РФ подписал закон о федеральном реестре турагентов

УрБК, Москва, 25.03.2021. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании в стране федерального реестра ...

23.07.2014 Владимир Путин подписал указ о создании игорных зон в Крыму и Сочи

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании игорных зон в республике Крым и Краснодарском крае. Об этом ...

Популярные новости
27.03.2024В Екатеринбурге мошенники убедили мужчину перевести им более 7 млн рублей02.04.2024В Свердловскую область прибыли 299 закупленных для муниципалитетов автобусов27.03.2024Туристические тренды лета26.03.2024Денис Снетков о предложениях по корректировке норм строительства и проектирования бюджетных объектов01.04.2024Виктор Бачурин: УФНС предлагает свердловчанам принять участие в «обелении» отрасли в проекте «Общественное питание»
Архив новостей
Апрель 2024 (568)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (666)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (653)
Ноябрь 2023 (701)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18