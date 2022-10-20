Президент РФ Владимир Путин подписал указ о реестре адвокатов

УрБК, Москва, 23.04.2024. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании единого реестра адвокатов. Соответствующий документ (поправки в №83-ФЗ) размещен на официальном интернет-портале правовой информации.



Поправки в Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» предполагают создание в РФ единого государственного реестра адвокатов, содержащего достоверные сведения обо всех адвокатах в России.



Также в документе перечислены основания для лишения статуса адвоката (к примеру, переезд за рубеж).