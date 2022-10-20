Президент РФ Владимир Путин подписал указ о реестре адвокатов

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упразднении Федерального агентства по туризму (Ростуризма). ...20.10.2022 Президент РФ Владимир Путин упразднил Ростуризм
УрБК, Москва, 20.10.2022. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упразднении Федерального агентства по туризму ...25.03.2021 Президент РФ подписал закон о федеральном реестре турагентов
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании в стране федерального реестра туристических агентов. Документ ...25.03.2021 Президент РФ подписал закон о федеральном реестре турагентов
УрБК, Москва, 25.03.2021. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании в стране федерального реестра ...23.07.2014 Владимир Путин подписал указ о создании игорных зон в Крыму и Сочи
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании игорных зон в республике Крым и Краснодарском крае. Об этом ...