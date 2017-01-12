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ФАС возбудила дело из-за распространения в радиоэфире Новоуральска рекламы ломбардов

УрБК, Екатеринбург, 12.01.2017. Свердловское УФАС России возбудило дело по факту распространения рекламы ломбардов в эфирах радиостанций Новоуральска. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



В антимонопольное ведомство поступили заявления физического лица c жалобой на распространение в Новоуральске в эфире радиостанций «Русское Радио» (101,6 FM), «Милицейская Волна» (103,9 FM) и «Авторадио» (107,3 FM) рекламных роликов ломбардов «Метро» и «Золотой слон».



В роликах рекламируются услуги ломбардов без указания наименования юридического лица, оказывающего услуги, что является нарушением части 1 статьи 28 федерального закона «О рекламе».



Ответственность за нарушение данной нормы ФЗ «О рекламе» несет как рекламодатель, так и рекламораспространитель. Предполагаемым рекламораспространителем является ООО «Радиосистемы».

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