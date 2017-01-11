ГИБДД ослабила контроль за нелегальными парковками в центре Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 11.01.2017. Автолюбители в Екатеринбурге активно используют тротуары на ул. 8 Марта (на участке между ул. Малышева и Радищева) как место для парковки. Кроме того, автомобилисты массово оставляют машины вдоль дороги, включив аварийную сигнализацию. Все это существенно затрудняет движение на этом участке дороги.Еще совсем недавно этой проблемы не существовало. Во-первых, сотрудники Госавтоинспекции вели достаточно активную работу по эвакуации неправильно припаркованных автомобилей. Во-вторых, вблизи Дома контор функционировала крупная парковка. Однако в связи со строительством комплекса апартаментов на ул. 8 Марта ее закрыли.Сейчас, когда места, где оставить автомобиль, нет, а сотрудники ГИБДД фактически ослабили контроль за нелегальными парковками в центре города, многие водители, которым необходимо посетить «Альфа-банк», налоговую службу и другие учреждения, стали ставить свои машины вдоль дорог или даже заезжать на тротуары.Отметим, что полномочия по эвакуации нелегально припаркованных автомобилей возложены на Управление ГИБДД Свердловской области. Сегодня появилась информация, что это ведомство грозит ограничить движение маршрутного транспорта по неочищенным от снега улицам Екатеринбурга.