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ГИБДД грозит ограничить движение транспорта по не очищенным от снега улицам Екатеринбурга
11 январь 2017 (10:11)
УрБК, Екатеринбург, 11.01.2017. Управление ГИБДД Свердловской области грозит ограничить движение маршрутного транспорта по не очищенным от снега улицам Екатеринбурга. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Только с начала января 2017 года на территории города Екатеринбурга зарегистрировано 543 ДТП, в 11 ДТП пострадали люди, а именно один человек погиб и 15 ранено. В каждом ДТП выявлены неудовлетворительные дорожные условия, а именно нарушения правил зимнего содержания, выраженные в наличии снежного наката на проезжей части, сформированных снежных валов в местах, где это запрещено, нерасчищенных пешеходных переходов и подходов к ним», — сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, на данный момент наиболее актуальным вопросом является наличие колейности в снежном накате, который образовался в результате отсутствия своевременных профилактических мер, направленных на уборку снега с проезжей части, а также обработку дорог и улиц противогололедными материалами. К примеру, на проезжей части улиц Белореченская и Посадская высота колеи составила порядка 10 см, что недопустимо.
«Данные факты допущены дорожно-коммунальными службами в период новогодних праздничных дней, а именно в период, когда интенсивность движения транспортных средств была минимальной и имелась возможность для полноценной расчистки дорого и улиц от снега», — подчеркивается в сообщении.
По факту допущенных нарушений правил содержания дорог и улиц со стороны Госавтоинспекции в отношении должностных лиц дорожно-коммунальных служб составлено 33 административных протокола по статье 12.34 КоАП РФ «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений», выдано 65 предписаний на устранение выявленных недостатков. В настоящее время Госавтоинспекцией принимаются меры к юридическим лицам.
«Кроме того, по результатам проведения контрольных проверок исполнения предписаний, выданных на устранение недостатков, будут приняты решения о введении ограничения в движении маршрутных транспортных средств на отдельных участках дорог и улиц, эксплуатационное состояние которых не отвечает требованиям из условий обеспечения безопасности дорожного движения», — сообщает пресс-служба.
«Только с начала января 2017 года на территории города Екатеринбурга зарегистрировано 543 ДТП, в 11 ДТП пострадали люди, а именно один человек погиб и 15 ранено. В каждом ДТП выявлены неудовлетворительные дорожные условия, а именно нарушения правил зимнего содержания, выраженные в наличии снежного наката на проезжей части, сформированных снежных валов в местах, где это запрещено, нерасчищенных пешеходных переходов и подходов к ним», — сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, на данный момент наиболее актуальным вопросом является наличие колейности в снежном накате, который образовался в результате отсутствия своевременных профилактических мер, направленных на уборку снега с проезжей части, а также обработку дорог и улиц противогололедными материалами. К примеру, на проезжей части улиц Белореченская и Посадская высота колеи составила порядка 10 см, что недопустимо.
«Данные факты допущены дорожно-коммунальными службами в период новогодних праздничных дней, а именно в период, когда интенсивность движения транспортных средств была минимальной и имелась возможность для полноценной расчистки дорого и улиц от снега», — подчеркивается в сообщении.
По факту допущенных нарушений правил содержания дорог и улиц со стороны Госавтоинспекции в отношении должностных лиц дорожно-коммунальных служб составлено 33 административных протокола по статье 12.34 КоАП РФ «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений», выдано 65 предписаний на устранение выявленных недостатков. В настоящее время Госавтоинспекцией принимаются меры к юридическим лицам.
«Кроме того, по результатам проведения контрольных проверок исполнения предписаний, выданных на устранение недостатков, будут приняты решения о введении ограничения в движении маршрутных транспортных средств на отдельных участках дорог и улиц, эксплуатационное состояние которых не отвечает требованиям из условий обеспечения безопасности дорожного движения», — сообщает пресс-служба.
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