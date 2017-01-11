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ГИБДД грозит ограничить движение транспорта по не очищенным от снега улицам Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 11.01.2017. Управление ГИБДД Свердловской области грозит ограничить движение маршрутного транспорта по не очищенным от снега улицам Екатеринбурга. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



«Только с начала января 2017 года на территории города Екатеринбурга зарегистрировано 543 ДТП, в 11 ДТП пострадали люди, а именно один человек погиб и 15 ранено. В каждом ДТП выявлены неудовлетворительные дорожные условия, а именно нарушения правил зимнего содержания, выраженные в наличии снежного наката на проезжей части, сформированных снежных валов в местах, где это запрещено, нерасчищенных пешеходных переходов и подходов к ним», — сказано в сообщении.



По данным пресс-службы, на данный момент наиболее актуальным вопросом является наличие колейности в снежном накате, который образовался в результате отсутствия своевременных профилактических мер, направленных на уборку снега с проезжей части, а также обработку дорог и улиц противогололедными материалами. К примеру, на проезжей части улиц Белореченская и Посадская высота колеи составила порядка 10 см, что недопустимо.



«Данные факты допущены дорожно-коммунальными службами в период новогодних праздничных дней, а именно в период, когда интенсивность движения транспортных средств была минимальной и имелась возможность для полноценной расчистки дорого и улиц от снега», — подчеркивается в сообщении.



По факту допущенных нарушений правил содержания дорог и улиц со стороны Госавтоинспекции в отношении должностных лиц дорожно-коммунальных служб составлено 33 административных протокола по статье 12.34 КоАП РФ «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений», выдано 65 предписаний на устранение выявленных недостатков. В настоящее время Госавтоинспекцией принимаются меры к юридическим лицам.



«Кроме того, по результатам проведения контрольных проверок исполнения предписаний, выданных на устранение недостатков, будут приняты решения о введении ограничения в движении маршрутных транспортных средств на отдельных участках дорог и улиц, эксплуатационное состояние которых не отвечает требованиям из условий обеспечения безопасности дорожного движения», — сообщает пресс-служба.

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