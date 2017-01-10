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В Кушве бывшего руководителя предприятия подозревают в присвоении 15 млн рублей
10 январь 2017 (12:15)
УрБК, Екатеринбург, 10.01.2017. Бывшего финансового директора одного из коммерческих предприятий Кушвы подозревают в хищении 15 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.
Ранее в полицию Кушвы от руководства службы безопасности местного завода поступила информация о выявленных в ходе внутренней проверки нарушениях в финансово-экономической деятельности, совершенных в 2013 — 2014 годах.
«Сотрудниками отделения экономической безопасности и противодействия коррупции был проведен комплекс проверочных мероприятий, по результатам которых следствием ОВД Кушвы возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ «Присвоение или растрата». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», — говорится в сообщении.
В ходе расследования правоохранительные органы установили причастность экс-финансового директора организации к хищению 15 млн руб.
«Полицейские пришли к выводу, что ранее не судимая местная жительница 1977 года рождения, используя своё служебное положение, присвоила денежные средства, принадлежащие предприятию. Вина должностного лица подтверждается показаниями свидетелей и результатами судебно-бухгалтерской экспертизы. В отношении подозреваемой в совершении данного преступления избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — сообщили в ГУ МВД России по Свердловской области.
Ранее в полицию Кушвы от руководства службы безопасности местного завода поступила информация о выявленных в ходе внутренней проверки нарушениях в финансово-экономической деятельности, совершенных в 2013 — 2014 годах.
«Сотрудниками отделения экономической безопасности и противодействия коррупции был проведен комплекс проверочных мероприятий, по результатам которых следствием ОВД Кушвы возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ «Присвоение или растрата». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», — говорится в сообщении.
В ходе расследования правоохранительные органы установили причастность экс-финансового директора организации к хищению 15 млн руб.
«Полицейские пришли к выводу, что ранее не судимая местная жительница 1977 года рождения, используя своё служебное положение, присвоила денежные средства, принадлежащие предприятию. Вина должностного лица подтверждается показаниями свидетелей и результатами судебно-бухгалтерской экспертизы. В отношении подозреваемой в совершении данного преступления избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — сообщили в ГУ МВД России по Свердловской области.
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