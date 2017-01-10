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Наказание для владельцев грузовиков за нарушения в системе «Платон» могут ужесточить

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2017. Минтранс РФ по поручению вице-премьера Аркадия Дворковича готовит поправки к КоАП, ужесточающие наказание для владельцев грузовиков за неоплату проезда в рамках системы «Платон». Об этом сообщает «Коммерсантъ».



По данным издания, речь идет о двух нововведениях. Первое касается штрафа за неоплату проезда по федеральной дороге, который составляет 5 тыс. руб. (10 тыс. руб. — при повторном нарушении в течение года). При этом в действующей редакции статьи 12.21.3 КоАП оговорено, что владелец грузовика получает не более одного штрафа в сутки при фиксации нарушения автоматической камерой. Это правило планируется отменить.



Второе нововведение касается скидки в 50% при оплате штрафа в 20-дневный срок (действует с 1 января 2016 года) — она не будет действовать в том случае, если неоплату проезда в рамках «Платона» зафиксировал инспектор Ространснадзора, а не камера.



Между тем первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков заявил, что не поддержит предложения Минтранса. Он напомнил, что когда «Платон» вводился в конце 2015 года, Госдума приняла ряд поправок (включая правило «одного штрафа в сутки» и сниженный размер штрафа за неоплату), чтобы «снять социальное напряжение и смягчить некорректно введенный «Платон».



«На фоне обсуждения увеличения тарифа за проезд до 3 руб. за 1 км с июля предложение считаю нецелесообразным»,— пояснил В. Лысаков.

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