Новости дня

«Уральские локомотивы» подвели итоги выполнения производственной программы 2016 года

УрБК, Екатеринбург, 09.01.2017. На заводе «Уральские локомотивы» (совместное предприятие Группы Синара и компании «Сименс») 29 декабря состоялось торжественное мероприятие, посвященное завершению производственной программы 2016 года. Об этом сообщает пресс-служба Группы Синара.



Согласно годовому производственному плану, завод выпустил 30 электропоездов «Ласточка» (серия ЭС2Г), 89 грузовых электровоза «Синара» (серия 2ЭС6) и 15 электровозов «Гранит» в трехсекционном исполнении (серия 2ЭС10).



Лучшим сотрудникам завода были вручены награды губернатора Свердловской области, регионального министерства промышленности и науки, СОСПП, РЖД и Группы Синара. Также ряд сотрудников был удостоен наград мэра Москвы и Московского метрополитена. Всего было награждено 47 заводчан.



Министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин, поздравляя коллектив завода с выполнением годового плана, отметил, что «Уральские локомотивы» достигли больших успехов. В условиях высокой конкуренции с отечественными и иностранными компаниями предприятию удалось покорить своей продукцией столицу. Завод успешно поставляет в Москву подвижной состав и обеспечивает его гарантийное обслуживание. Предприятие продолжает развиваться, а значит, у коллектива будет работа и уверенность в завтрашнем дне.



«Завод является флагманским предприятием Группы Синара и уверенно держит очень высокую марку качественного инновационного производства. Совсем недавно выпуск скоростных поездов казался несбыточной мечтой, а сейчас они ездят по всей стране. У завода большое будущее. Не за горами время, когда «Уральские локомотивы» будут выпускать уже и высокоскоростной подвижной состав», — подчеркнул генеральный директор Группы Синара Михаил Ходоровский.



Гендиректор «Уральских локомотивов» Александр Салтаев поблагодарил сотрудников завода за отличную работу.



«Мы заканчиваем производственный год успешно. В 2016 наши «Ласточки» отправились в регулярные рейсы на Московском центральном кольце, где сегодня перевозят более 300 тыс. человек в день. Еще один прорыв мы совершили на БАМе, где наш электровоз переменного тока 2ЭС7 успешно прошел все испытания в экстремальных условиях. Это открывает для нас новые перспективы», — отметил он.



Кульминацией мероприятия стала торжественная отправка на Московское центральное кольцо последних в поставке текущего года электропоездов «Ласточка». Сигнал к началу движения был подан колоколом, как это было принято еще в старину на вокзалах перед отправкой каждого поезда. Почетную миссию выполнили вместе С. Пересторонин, М. Ходоровский и А. Салтаев.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: