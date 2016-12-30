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На Среднем Урале в перечень объектов с налоговой ставкой по кадастровой стоимости вошли 334 объекта

УрБК, Екатеринбург, 30.12.2016. Свердловское правительство утвердило перечень объектов недвижимости, налоговая ставка по которым в 2017 году будет рассчитана по кадастровой стоимости. Соответствующее постановление опубликовано на портале официально-правовой информации Свердловской области.



Согласно документу, в перечень включены 334 объекта, 296 из них в Екатеринбурге. В том числе это ТЦ «Мытный двор», БЦ «Палладиум» и другие объекты коммерческой недвижимости.



Так как ставка по кадастровой стоимости определена на 2017 год, срок уплаты налогов по ней наступит в 2018 году.

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