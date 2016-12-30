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В Екатеринбурге состоялся аукцион по четырем суперсайтам

УрБК, Екатеринбург, 30.12.2016. В Екатеринбурге состоялся аукцион на право заключения договоров на установку и эксплуатацию четырех суперсайтов сроком на 8 лет.



Как сообщили УрБК в министерстве по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО), победителем торгов стала екатеринбургская компания «Виджет». При начальной цене 2 млн 314 тыс. 678 руб. право на установку и эксплуатацию рекламных конструкций приобретено за 3 млн 114 тыс. 678 руб.



При этом аукцион по 68 ситиформатам сроком на 8 лет не состоялся из-за отсутствия заявок. Напомним, что начальная цена составляла 3 млн 107 тыс. 432 руб.



Процедура обоих торгов была приостановлена 23 декабря 2016 года в связи с поступлением жалобы в УФАС по Свердловской области. После рассмотрения жалобы по существу процедура была продолжена.



При этом 22 декабря Фонд имущества Свердловской области успешно провел ранее приостановленный по тем же причинам аукцион на право заключения договора на установку и эксплуатацию 38 афишных стендов, расположенных на территории Екатеринбурга. А 27 декабря состоялись также ранее приостановленные торги по 15 ситибордам и 68 билбордам.

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