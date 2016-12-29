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ЕВРАЗ подарит более 24 тыс. новогодних подарков детям из Нижнего Тагила и Качканара

УрБК, Екатеринбург, 29.12.2016. ЕВРАЗ к Новому году подарит более 24 тыс. подарков детям из Нижнего Тагила и Качканара. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений холдинга на Урале.



Игрушки и праздничные наборы сладостей подготовлены для детей сотрудников компании, воспитанников детских домов и детей с ограниченными возможностями здоровья.



«Для детей сотрудников компании в предпраздничные дни и январские выходные пройдут театрализованные представления. В Нижнем Тагиле в ДК НТМК и Дворце культуры школьников зрителям покажут сказки «Две царевны и Жар-птица» и новогодний квест «Морозко», Дворец культуры Качканара подготовил для детей утренники по мотивам русских народных сказок. Артисты двух городов покажут около 70 театрализованных представлений», — говорится в сообщении.



При поддержке депутатов Законодательного собрания Свердловской области Алексея Кушнарева и Владимира Радаева компания по традиции выделила средства на приобретение более 5 тыс. 700 подарков для воспитанников детских садов МАДОУ «Радость» и ряда других учреждений Нижнего Тагила. Также депутаты-металлурги примут участие в традиционных благотворительных праздниках в Нижнем Тагиле, на которые приглашены дети из их округов.



Более 23 благотворительных елок для социально-незащищенных детей и детей с ограниченными возможностями состоятся в Нижнем Тагиле и Качканаре. Волонтеры — металлурги до конца декабря передадут подарки воспитанникам детских домов и реабилитационных центров двух городов.

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