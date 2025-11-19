УрБК, Пермь, 19.11.2025. Выбран образ для делового кластера федерального масштаба «Пермь-Сити» от ГК «КОРТРОС» — над городом «распахнутся» два крыла — высотные здания в сверкающей меди. Градостроительный совет Пермского края единогласно согласовал архитектурную концепцию «Жар-птица» для проекта «Пермь-Сити», разработанную французским бюро Valode & Pistre. Яркий архитектурный объект станет новой визитной карточкой города и региона.

Создание бизнес-кластера является одним из этапов масштабного обновления Дзержинского района в рамках КРТ, которое проводит группа компаний «КОРТРОС». На участке площадью почти 2,6 га запланированы бизнес-центр, технопарк и гостиницы, которые составят единый композиционный ансамбль. Здесь же будет благоустроен внутренний парк, в центре которого появится многофункциональная городская площадка с конференц-залом. Общая площадь кластера составит около 58 тыс. кв. м.

«Мы создадим современную среду для работы и творчества, где инновации и историческое наследие будут находиться в гармонии друг с другом. Кластер расположится в центре города, воплотив в себе сочетание технопарка, гостиниц и деловых пространств, которые будут способствовать развитию бизнес-проектов и тестированию новых решений. Это качественный скачок вперед, который гарантирует создание пространства, аналогов которому нет даже в Москве», — отметил Станислав Киселев, генеральный директор ГК «КОРТРОС».

Авторы назвали концепцию кластера «Жар-птица» — образ яркий, понятный и знакомый каждому. Однако архитекторы открыли в нем больше чем просто фольклорный сюжет — культурные коды и смыслы самого города. Подобно жар-птице, столица Прикамья расправит свои крылья и обретет знаковое место для всей страны, открывая новые горизонты возможностей завтрашнего дня.

Как рассказала генеральный директор архитектурного бюро Valode & Pistre Марина Дунаева, образ сказочной птицы отсылает к культурному и индустриальному наследию. Дягилевский фестиваль, собирающий в Перми поклонников классической музыки со всей страны, напоминает о знаменитом балете «Жар-птица», поставленном на музыку Игоря Стравинского для «Русских сезонов». Пылающее «оперение» ассоциируется и с индустриальной темой — началом медной обработки в России на местных предприятиях с изобретением дуговой сварки ученым Николаем Славяновым.

В поиске формы архитекторам было важно, как она будет восприниматься с разных ракурсов, ведь кластер расположен рядом с еще одним заметным объектом — спортивным комплексом «Пермь Арена». Благодаря каскаду, террасам и парящему мосту из кластера откроются виды на город, реку Каму, Черняевский лес и внутренний парк.

Ансамбль задуман высотой в 35 этажей с динамичным силуэтом, что придает ему сходство с гигантской скульптурой. Технологичный характер и современную форму подчеркнет и облицовка фасада из металлических ламелей насыщенного медного оттенка.

В проекте детально проработано и создание общественно-деловой зоны и гранд-лобби, которое займет первые два этажа, объединенных крытой галереей, проходящей вдоль парка. Из нее можно будет пройти к конференц-центру, ресторанам, гастропространству, коворкингам, переговорным, торговым зонам и фитнес-центру. На верхних этажах бизнес-центра и гостиницы задуманы рестораны с панорамными окнами и смотровые площадки. Вечером, словно световые «короны», они преобразят здания в городские маяки.

Пермская «Жар-птица» украсит центр и поднимет планку качества среды, а современная архитектура нового времени перезагрузит все процессы и станет трамплином в будущее.