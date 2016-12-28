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Руководство «Уралэнергомонтажа» накопило долг перед работниками в 148 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 28.12.2016. В Березовском по результатам прокурорской проверки погашена задолженность перед работниками «ПО «Уралэнергомонтаж» по выплате заработной платы на сумму свыше 88,8 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Предприятием составлен график погашения задолженности по выплате заработной платы. Дальнейшее ее погашение и восстановление трудовых прав работников предприятия поставлено на контроль прокуратуры.



«Установлено, что на данном предприятии трудится свыше 1,5 тыс. работников, из них порядка 200 человек осуществляют деятельность на территории Березовского городского округа. Остальные работники осуществляют деятельность в обособленных подразделениях, расположенных на наиболее крупных строительных объектах организации за пределами Свердловской области. По состоянию на конец ноября 2016 года общий размер просроченной задолженности по выплате заработной платы перед работниками составил свыше 147,9 млн руб.», — сказано в сообщении.



Задолженность сформировалась по семи монтажным управлениям, которые осуществляют свою деятельность на территории Свердловской области, Пермского края и республики Башкортостан.



В целях устранения нарушений трудового законодательства генеральному директору АО ПО «Уралэнергомонтаж» прокуратура внесла представление с требованием устранения нарушений федерального законодательства, по результатам рассмотрения которого 9 должностных лиц предприятия привлечены к дисциплинарной ответственности, в том числе 7 руководителей филиалов организации, а также главный бухгалтер и заместитель генерального директора по финансам.



Кроме того, в отношении руководителя АО ПО «Уралэнергомонтаж», с которым в настоящее время трудовые отношения прекращены досрочно, возбуждено административное дело по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ «Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы».

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