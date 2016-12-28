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Число официально зарегистрированных безработных в России выросло за неделю на 1,6%

УрБК, Москва, 28.12.2016. Численность безработных граждан России, зарегистрированных в органах службы занятости, за период с 15 по 21 декабря 2016 года увеличилась на 13 тыс. 589 человек (1,6%) и составила 875 тыс. 939 человек. Об этом сообщает «Банки.ру» со ссылкой на данные Минтруда.



Снижение численности безработных граждан за этот период произошло в Москве, Ненецком автономном округе, Ингушетии и Чечне. В 81 субъекте РФ зафиксирован рост численности безработных.



«По состоянию на 21 декабря 2016 года количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,2 млн единиц», — уточняется в сообщении.

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