В Свердловской области в июне вырос спрос на специалистов из сфер образования и торговли

УрБК, Екатеринбург, 26.05.2025. В Свердловской области число актуальных вакансий за месяц сократилось на 2%. Сейчас на ...18.04.2025 Свердловские компании нуждаются в 43 тыс. специалистов
УрБК, Екатеринбург, 18.04.2025. Свердловские компании по итогам марта нуждаются в 43 тыс. специалистов. Более всего ...05.06.2024 Число вакансий на Среднем Урале за год выросло на 35%
Работодатели Свердловской области в мае 2024 года разместили 60,4 тыс. вакансий. По сравнению с тем же периодом ...11.09.2023 На Среднем Урале за год спрос на персонал вырос на 56%
В августе в Свердловской области было активно около 50 тыс. вакансий. Это на 56% больше, чем за аналогичный период 2022 ...08.12.2022 В Свердловской области число вакансий выросло на 3% за месяц
УрБК, Екатеринбург, 08.12.2022. По итогам ноября 2022 года в Свердловской области было открыто более 35 тыс. вакансий. ...