В Свердловской области в июне вырос спрос на специалистов из сфер образования и торговли

УрБК, Екатеринбург, 09.07.2025. В Свердловской области в июне вырос спрос на специалистов из сфер образования и торговли. Число вакансий для работников из сегмента «Наука, образование», а также «Розничная торговля» выросло на 20% и 19% в месячном отношении соответственно, говорится в исследовании портала hh.ru.



Также увеличилась потребность в кадрах из сфер «Рабочий персонал» (+11%) и «Страхование» (+10%). В целом количество вакансий в регионе на конец июня выросло на 7% к маю. При этом зафиксировано падение спроса на специалистов из направлений «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (-8% вакансий), «Высший и средний менеджмент» (-3%), «Информационные технологии» (-2%).



Всего по итогам июня работодатели открыли или обновили в Свердловской области 43,8 тыс. вакансий. Больше всего рабочих мест сосредоточено в сфере продаж, обслуживания клиентов (10 тыс. вакансий, или 23% от всего объема предложений о работе в регионе). Далее следует сфера рабочего персонала (9,2 тыс., или 21% вакансий). На третьем месте — сфера производства и сервисного обслуживания (7,8 тыс., или 18% вакансий). На четвертом месте — работники из сферы строительства, недвижимости (7,1 тыс., или 16% вакансий). Замыкают пятерку наиболее востребованных — специалисты из сферы розничной торговли (6,2 тыс. вакансий, или 14%).