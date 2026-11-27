УрБК, Екатеринбург, 27.11.2026. Таиланд, Египет и Вьетнам стали лидерами по продажам пакетных туров на новогодние каникулы, на них пришлось 26%, 23% и 12,6% бронирований соответственно. Об этом говорится в исследовании «МегаФона» и «Слетать.ру».

В десятку популярных направлений также вошли Россия (6,8%), ОАЭ (6,7%), Китай (5%), Турция (4%), Шри-Ланка и Мальдивы (по 2%), Беларусь (1,8%).

По данным «МегаФона», в ноябре аудитория официальных туристических сайтов зарубежных стран выросла на 15% по сравнению с октябрем. Общая аудитория изученных ресурсов для планирования поездок увеличилась на 73%. Число пользователей агрегаторов жилья выросло на 85%, а сервисов поиска готовых туров — сократилось на 27%.

Наиболее активно к новогодним путешествиям готовились жители Москвы и Московской области. Далее следуют Краснодарский край, Санкт-Петербург и Ленинградская область. В пятерку также вошли Ростовская и Калининградская области.

Основную аудиторию сайтов для планирования поездок составили пользователи 35–44 лет — 38%. Еще 27% пришлось на возрастную группу 45–54 лет, 15% — на группу 25–34 лет. При этом число пользователей старше 65 лет увеличилось в 2,7 раза, а в возрасте 55–64 лет — в 2,1 раза по сравнению с октябрем.

Наибольший рост числа заявок на новогодние поездки по сравнению с прошлым годом зафиксирован по Беларуси — в 3,6 раза, Малайзии — в 3 раза, Филиппинам — почти в 3 раза и Индонезии — в 2 раза. Среди популярных направлений число заявок на поездки в Китай увеличилось на 31%, во Вьетнам — на 10,6%, в Таиланд — на 2%.

Средний чек заметнее всего вырос по Вьетнаму — на 38,5%, до 249 тыс. 350 руб., и ОАЭ — на 23,5%, до 291 тыс. руб. В России он увеличился на 12%, до 93 тыс. 980 руб., в Таиланде — на 3,6%, до 213 тыс. 500 руб., в Египте — на 1,3%, до 223 тыс. руб., в Китае — на 12%, до 244 тыс. руб.

Средняя продолжительность новогоднего путешествия сохранилась на уровне восьми ночей. Средняя глубина бронирования сократилась на 3,5%, до 81 дня.

По итогам предыдущих новогодних каникул наиболее популярными зарубежными направлениями среди абонентов «МегаФона» стали Беларусь, Турция и ОАЭ. В период праздников 2025–2026 годов за границей побывало на 22,5% больше абонентов оператора, чем годом ранее.