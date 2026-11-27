УрБК, Екатеринбург, 27.11.2026. В Екатеринбурге планируют добавить маршрут общественного транспорта для учащихся Специализированного научно-учебного центра (СУНЦ) УрФУ. Также власти и университет проработают возможность запуска школьных шаттлов, сообщил временно исполняющий полномочия главы города Рустам Галямов.

По его словам, до нового здания СУНЦ в Новокольцовском ежедневно добираются около 400 детей. Сейчас туда ходят четыре маршрута.

Для улучшения транспортной доступности на маршруте № 44 добавили дополнительные автобусы. С 1 декабря на маршруте № 56 часть машин среднего класса заменят автобусами большого класса.

Вопрос обсудили с инициативной группой родителей учащихся и представителями университета. Родители обратились к Р. Галямову на личном приеме в Кировском районе с просьбой помочь решить проблему транспортной доступности.