УрБК, Екатеринбург, 27.11.2026. Премьерный показ клипа на стихотворение Бориса Рыжего «Падал снег» и дискуссия о творчестве поэта пройдут 5 декабря в Екатеринбурге. Встреча состоится в рамках Международного фестиваля-практикума киношкол «Кинопроба», сообщают организаторы.

Зрителям также покажут ранее вышедшие клипы на песни в исполнении Антохи МС, Славы КПСС, групп «Сова» и «Перемотка», а также Flora. Все ролики созданы в рамках трибьют-альбома «Рыжий. Над домами», посвященного поэту. Проект подготовили уральский строительный холдинг «Атом», кинокомпания Red Pepper Film и музыкальный лейбл «UP!UP!UP!».

После показа пройдет дискуссия о творчестве Рыжего и его значении для Екатеринбурга. Создатели проекта расскажут о съемках клипов, а исследователи творчества поэта обсудят мифы вокруг его образа и «сказочный Свердловск».

«Для нас особенно ценно представить этот проект именно на «Кинопробе». Борис Рыжий — важная часть культурной истории Екатеринбурга, и символично, что сегодня к его поэзии обращаются музыканты и кинематографисты, находя новые способы говорить о городе и его памяти. Видеоклипы, музыка и разговор с авторами проекта помогут почувствовать, как поэзия Рыжего продолжает жить в современном Екатеринбурге», — сказала директор фестиваля «Кинопроба» Лилия Немченко.

В дискуссии примут участие генеральный продюсер проекта Никита Харисов, режиссер фильма «Рыжий» Семен Серзин, актер Константин Итунин, креативные продюсеры Red Pepper Film Юлия Узких и Аделина Нигматова, а также группа «Перемотка». Модераторами выступят исследовательница поэтического ландшафта Свердловска и Екатеринбурга Аня Васильева и журналист Диана Гусева.

«Вокруг поэта Бориса Рыжего много мифов — и это закономерность. За них мы должны благодарить самого поэта, который методично и последовательно их конструировал. Но от этого только интереснее их изучать и декомпозировать. Где Борис реальный, а где — «героический»? Об этом будет наша дискуссия», — отметила Аня Васильева.

Встреча начнется в 14:00 в Доме кино. Вход свободный.