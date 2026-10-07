Певица FLORA представила видеоклип песни на стихи Бориса Рыжего

УрБК, Екатеринбург, 07.10.2026. Певица FLORA представила видеоклип на песню «Приобретут всеевропейский лоск», написанную на стихи Бориса Рыжего. Работа стала частью проекта «Рыжий. Над домами» уральского строительного холдинга «Атом», кинокомпании Red Pepper Film и музыкального лейбла UP!UP!UP!

В пресс-службе «Атома» сообщили, что «Над домами» — это трибьют-альбом и серия видеоклипов, созданных музыкантами новой волны. Релиз альбома и первых клипов, Антохи МС и Славы КПСС, состоялся 8 сентября, в день рождения поэта.

«В идею клипа хотелось заложить воспоминания, которые мы видим во сне, воспоминания о любимом городе, о его узнаваемых местах, где многие из нас провели самые счастливые моменты своей жизни. Ключевой прием, который мы хотели создать, это сочетание иллюзий во сне и узнаваемой реальности города. Поэтому мы выбрали самый подходящий для этого инструмент, который активно развиваем, нейросети. Пасхалки на то и пасхалки, что остаются для самых внимательных зрителей, поэтому комментировать их не буду», — рассказал режиссер клипа Илья Сорокин.

Сам трек — светлое сакральное песнопение, рассказывает певица. «Наш трек — это буквально «Аллилуйя» и «Отпевание» в самом лучшем смысле этого слова. Сначала я пыталась сделать из него грустный авангардный джаз, добавить хтони и траура, а потом поняла, что это вообще не туда. Мы заменили все минорные аккорды на мажорные, и получилось сакральное, церковное, при этом местами рваное и неправильное, как мы любим», — рассказала FLORA.

В записи трибьют-альбома «Над домами» приняли участие также группы «Сова», «Внимание, брусника!», «Перемотка» и певица FLORA. Видеоклипы к их трекам сняла команда Red Pepper Film и шесть молодых режиссеров: Кирилл Лукин, Максим Якимов, Юлия Узких, Солтан Сунгатуллин, Соня Черных и Илья Сорокин. Новые клипы выходят раз в две недели.