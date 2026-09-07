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Музыкальный трибьют Борису Рыжему представят в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 07.09.2026. Музыкальный трибьют-альбом, посвященный поэту Борису Рыжему, представят 8 сентября в Екатеринбурге, в день рождения поэта. Проект подготовили уральский строительный холдинг «Атом», кинокомпания Red Pepper Film и музыкальный лейбл «UP!UP!UP!».

В трибьют вошли композиции с участием Антохи МС, Славы КПСС, уральских групп «Сова», «Перемотка», «внимание брусника!», а также певицы Flora — финалистки шоу «Голос» и победительницы конкурса «Новая волна». Музыкальные композиции сопровождаются видеоклипами, построенными как рассказы о Екатеринбурге — родном городе поэта. Авторы проекта стремились сопоставить образ Свердловска, запечатленный в творчестве Рыжего, с современным Екатеринбургом.

Презентация проекта пройдет в креативном кластере «Л 52». В рамках пресс-конференции участники расскажут о создании альбома, записи песен и съемках клипов. Также планируется обсудить особенности творчества Рыжего, связанные с образом Свердловска, и прочитать его стихи.

В презентации примут участие директор Музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев, креативный директор «Атома» Никита Харисов, исследователь творчества Бориса Рыжего, научный сотрудник Института истории и археологии УрО РАН Татьяна Арсенова, продюсер проекта и кинокомпании Red Pepper Film Марк Черный, арт-директор и креативный продюсер Red Pepper Film, режиссер клипа Антохи МС Юлия Узких, а также режиссер клипа Славы КПСС Кирилл Лукин.

Участники встречи обсудят и связанные с поэтом мифы, расскажут об инициативе по присвоению одного из скверов Екатеринбурга имени Бориса Рыжего. Модераторами мероприятия выступят экскурсовод сообщества «Екбгуляем», исследовательница поэтического ландшафта Свердловска и Екатеринбурга Аня Васильева и журналист, специалист по связям с общественностью социокультурных проектов холдинга «Атом» Диана Гусева.

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