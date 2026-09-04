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В Екатеринбурге представят трибьют-альбом, посвященный поэту Борису Рыжему

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2026. В Екатеринбурге 8 сентября, в день рождения поэта Бориса Рыжего, в екатеринбургском креативном кластере Л52 состоится презентация музыкального трибьют-альбома, посвященного его творчеству. Проект реализован совместно уральским строительным холдингом «Атом», кинокомпанией RedPepperFilm и музыкальным лейблом «UP! UP! UP!».

Музыкальные композиции альбома сопровождаются видеоклипами, построенными как рассказы о родном городе поэта. Авторы проекта попытались найти общее между Свердловском времен Рыжего и современным Екатеринбургом. В трибьюте приняли участие хип-хоп-исполнитель Антоха МС, рэпер Слава КПСС, уральские группы «Сова», «Перемотка» и «внимание брусника!», а также певица Flora — финалистка шоу «Голос» и победительница конкурса «Новая волна».

Презентация начнется в 10:40, в 11:00 состоится пресс-конференция, посвященная созданию проекта, съемкам клипов и записи песен. На встрече планируется обсудить мифы о Борисе Рыжем, вспомнить его «сказочный Свердловск» и, по традиции, прочитать стихи.

В пресс-конференции примут участие:

• Игорь Пушкарев — директор Музея истории Екатеринбурга, инициатор присвоения скверу на Вторчермете имени поэта;
• Никита Харисов — креативный директор «Атома»;
• Татьяна Арсенова — исследователь творчества Бориса Рыжего, научный сотрудник Института истории и археологии УрО РАН;
• Марк Черный — продюсер проекта и кинокомпании RedPepperFilm;
• Юлия Узких — арт-директор и креативный продюсер RedPepperFilm, режиссер клипа Антохи МС;
• Кирилл Лукин — режиссёр клипа Славы КПСС;
• группа «Перемотка» — Олег Лопаев, Никита Мухлынин, Гена Волгарев.
Модераторами выступят Аня Васильева, экскурсовод сообщества «Екбгуляем» и исследовательница поэтического ландшафта Свердловска и Екатеринбурга, и Диана Гусева, журналист и пиарщик социокультурных проектов и холдинга «Атом».

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