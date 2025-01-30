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В Екатеринбурге стартовал конкурс на памятник Борису Рыжему

УрБК, Екатеринбург, 10.04.2025. В Екатеринбурге стартовал конкурс на памятник Борису Рыжему. Для участия в конкурсе необходимо разработать эскизный проект скульптурной композиции. Об этом в личном Telegram-канале сообщил главный архитектор города Руслан Габдрахманов.

Он уточнил, что жюри конкурса будут оценивать раскрытие темы увековечения памяти поэта Бориса Рыжего, соответствие требованиям технического задания, оригинальность концепции, ясность и качество подачи материала, а также возможность реализации эскизного проекта.

Премиальный фонд конкурса составляет 500 тыс. рублей.

Разработанные эскизные проекты принимаются до 4 мая по электронному адресу idea@ekadm.ru.

Ранее УрБК писал о разработке концепции благоустройства и развития сквера имени поэта Бориса Рыжего, и посвященной ему выставке.
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