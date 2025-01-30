В Екатеринбурге стартовал конкурс на памятник Борису Рыжему

В Екатеринбурге открылась фотовыставка про Бориса Рыжего

Сквер на Вторчермете в Екатеринбурге официально получил имя поэта Бориса Рыжего

УрБК, Екатеринбург, 16.09.2024. В Екатеринбурге безымянный сквер на Вторчермете (между ул. Ферганской и Братской) ...