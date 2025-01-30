В Екатеринбурге стартовал конкурс на памятник Борису Рыжему

УрБК, Екатеринбург, 30.01.2025. В центре Екатеринбурга открылась фотовыставка, посвященная известному свердловскому ...17.09.2024 Сквер на Вторчермете в Екатеринбурге официально получил имя поэта Бориса Рыжего
УрБК, Екатеринбург, 16.09.2024. В Екатеринбурге безымянный сквер на Вторчермете (между ул. Ферганской и Братской) ...24.03.2021 В Екатеринбурге установят скульптурную композицию, посвященную славе спасателей и пожарных
УрБК, Екатеринбург, 24.03.2021. В Екатеринбурге объявлен конкурс на разработку эскизного проекта скульптурной ...21.05.2020 В Екатеринбурге объявлен конкурс на разработку эскиза горельефа в Историческом сквере
УрБК, Екатеринбург, 21.05.2020. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский объявил о начале конкурса на разработку ...19.02.2019 В Екатеринбурге объявили конкурс на реконструкцию Театра драмы
УрБК, Екатеринбург, 19.02.2019. Объявлен конкурс на разработку архитектурно-художественной концепции по реконструкции ...