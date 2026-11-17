УрБК, Екатеринбург, 17.11.2026. Группа «Сова» представила клип песни «Помнишь дождь на улице Титова» на стихи Бориса Рыжего. Видео стало частью проекта «Рыжий. Над домами» уральского строительного холдинга «Атом», кинокомпании RedPepperFilm и музыкального лейбла UP!UP!UP!

В пресс-службе строительного холдинга «Атом» сообщили, что режиссер клипа «Помнишь дождь на улице Титова» — Аделина Нигматова. Для визуального решения команда выбрала крупные фронтальные портреты героев в момент ожидаемого признания. Чтобы сделать их выразительнее, оператор Иван Жданов предложил прием с зеркалами и специально для проекта собрал крутящуюся конструкцию, которую крепили к камере.

А. Нигматова при работе над клипом искала вдохновение в кинематографе и окружающей жизни.

«Мне хотелось добавить в сюжет узнаваемые образы признания в любви и немного их «сломать» рефреном. Я искала культовые сцены из фильмов, вспоминала свой опыт. Думала адаптировать известную сцену из «Реальной любви» с Кирой Найтли и Эндрю Линкольном, но остановилась на другом узнаваемом образе: надписи на асфальте. Это один из моих любимых моментов клипа, он меня очень забавляет», – добавила режиссер.

Песня группы «Сова» балансирует на грани танцевальности и легкомысленности, но сохраняет меланхоличность и ощущение наэлектризованности. Музыканты считают, что, возможно, именно так звучал Свердловск 90-х годов.

«Борис Рыжий очень заметный поэт: в его стихах заключено многое о городе и времени, в которых он жил. Екатеринбург у него суровый, но в то же время ранимый. Это пересекается с нашим творчеством: для нас тоже важен мотив поиска человечности, контрастирующей с тяжестью времени. Чтобы среди голосов заводских труб можно было услышать голос юного, влюбленного человека. Нам было важно, чтобы на основе стиха получилась действительно хорошая песня, которую можно слушать вне контекста проекта. Чтобы в ней, помимо безусловной ценности авторства строк, появилась новая ценность, которая зацепит слушателя, не погруженного в этот бэкграунд. Чтобы даже не зная Бориса Рыжего можно было слушать трек дома в наушниках и танцевать под него на концерте», — прокомментировала группа «Сова».

«Рыжий. Над домами» — проект уральского строительного холдинга «Атом», кинокомпании RedPepperFilm и музыкального лейбла UP!UP!UP!. Проект показывает Свердловск-Екатеринбург глазами поэта в трибьют-альбоме и серии видеоклипов, созданных музыкантами новой волны. Релиз альбома и первых клипов — Антохи МС и Славы КПСС — состоялся 8 сентября, в день рождения поэта.