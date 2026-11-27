УрБК, Москва, 27.11.2026. Свердловская область за III квартал 2026 года нарастила накопленное затоваривание новостроек на 2,6 тыс. квартир — до 34,4 тыс. квартир. За три месяца в регионе вывели на рынок 11,9 тыс. квартир, а продали 9,3 тыс. Это третий показатель среди крупнейших регионов России, следует из данных Единого реестра застройщика (ЕРЗ).

В Челябинской области затоваривание снизилось на 0,17 тыс. квартир — до 9,3 тыс. (выведено 2,5 тыс., продано 2,7 тыс.). В Тюменской области прирост составил 2,6 тыс. квартир — до 7,2 тыс. (выведено 7,7 тыс., продано 5,1 тыс.). Это один из самых заметных приростов по стране: регион поднялся в общем рейтинге на семь строчек, до 17-го места.

В целом по России прирост затоваривания нового жилья почти остановился: за третий квартал рост всего на 1,7 тыс. лотов, общий объем достиг 326,4 тыс. квартир. Всего с 1 июля 2024 года по 1 октября 2026 года на рынок выведено 1 млн 917,5 тыс. квартир, продано почти 1,6 млн. Продажи по ДДУ и ДКП составили 195,9 тыс. квартир против 197,6 тыс. выведенных — 99,2% от объема нового предложения. Продажи по ДДУ в III квартале — 142,3 тыс. против 120,2 тыс. во II квартале.

Из 85 регионов положительное накопленное затоваривание зафиксировано в 74, отрицательное — в 11. За квартал показатель вырос в 43 регионах и снизился в 42. Лидером рейтинга стала Ленинградская область — 37,9 тыс. квартир (+2,0 тыс. за квартал; выведено 10,9 тыс., продано 8,9 тыс.).

Отрицательное затоваривание сохраняется в 11 регионах. Москва — лидер по растовариванию: продажи превысили вывод на 86,6 тыс. квартир, за квартал разрыв увеличился еще на 11,5 тыс. (продано 20,9 тыс., выведено 9,3 тыс.). Московская область — минус 24,6 тыс. квартир (−11,4 тыс. за квартал; продано 17,2 тыс., выведено 5,8 тыс.). Тульская область — минус 14,9 тыс. (−2,9 тыс.).

Само по себе затоваривание не означает проблем у конкретного проекта. Риск возникает там, где разрыв между выводом и продажами держится долго. Поэтому смотреть нужно не на среднюю цифру по стране, а на свой регион, комментируют авторы исследования.