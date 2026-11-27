УрБК, Челябинск, 27.11.2026. Энергетики восстановили электроснабжение более 50% потребителей в Челябинской области, ранее обесточенных из-за непогоды. По состоянию на 23:30 работы продолжались, сообщили в «Россети Урал».

На особом контроле энергетиков остаются населенные пункты в центральной части Южного Урала. Туда направили дополнительные бригады и спецтехнику. Всего к устранению последствий непогоды привлечены 258 специалистов и 85 единиц спецтехники. Также задействованы три резервных источника электроснабжения общей мощностью около 0,9 МВт.

Технологические нарушения на энергообъектах произошли из-за сильного снегопада. По данным компании, деревья падали на линии электропередачи за пределами охранных зон, также происходили обрывы проводов.

Все службы челябинского филиала «Россети Урал» продолжают работать в особом режиме.

Сообщить о нарушении электроснабжения и узнать предполагаемое время его восстановления можно по телефону 8-800-220-0-220 или по короткому номеру 220 с мобильного телефона. Звонки по России бесплатные и принимаются круглосуточно.