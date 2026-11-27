УрБК, Екатеринбург, 27.11.2026. Энергетики восстановили электроснабжение более 50% жителей Свердловской области, ранее оставшихся без света из-за сильного снегопада. Работы по устранению последствий непогоды продолжаются, сообщили в «Россети Урал».

К восстановлению электроснабжения привлечены 34 бригады — более 60 специалистов и 34 единицы спецтехники.

Энергетики работают на объектах основной сети напряжением 6–110 кВ, которая обеспечивает электроэнергией населенные пункты, а также отрабатывают заявки жителей по сети 0,4 кВ, питающей непосредственно жилые дома.

Специалисты также осматривают энергообъекты, устраняют угрозы падения деревьев и веток на линии электропередачи из-за пределов охранных зон и непрерывно контролируют состояние электросетевого оборудования.

Сообщить о нарушении электроснабжения и узнать время его восстановления можно по телефону 8-800-220-0-220 или по короткому номеру 220 с мобильного телефона.